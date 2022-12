‘Sekte’ bij Oranje wordt afgebrand: ‘Ik heb niks goeds van hem gezien’

Zondag, 11 december 2022 om 19:20 • Guy Habets

Arie Haan heeft geen goed woord over voor Memphis Depay na de verloren kwartfinale van Oranje op het WK. Argentinië ging er na strafschoppen met de zege vandoor, maar ruim voor die serie werd Depay gewisseld. In de 78e minuut verliet hij het veld voor Wout Weghorst en in de speeltijd die de aanvaller van Barcelona gegund was, kon hij geen indruk maken op Haan.

Haan, die de WK-finales van 1974 en 1978 speelde en hoopte op een vierde finale op een wereldkampioenschap voor Oranje, stoorde zich aan het spel van Depay tegen Argentinië. "Nou, dit was het dus", schrijft hij in zijn beoordeling voor de Telegraaf. " Ik heb eigenlijk niks goeds van hem gezien tegen de Argentijnen. Eén actie aan de linkerkant, waar een corner uit voortkwam. En dat was het. Hij liep verloren rond en werd niet eens zozeer in het spel betrokken. Dat was ook zorgelijk."

Een moment voorafgaand aan de wedstrijd was tekenend voor Haan. "Als we het nu over het verschil in spelers hebben tussen Nederland en Argentinië dan zie je dat al bij het volkslied. Dat is pure emotie. Wat er door hen heen gaat is totaal anders dan bij Oranje. Argentijnen hebben echt het gevoel dat ze voor hun land gaan spelen en daarom zijn het altijd geweldige wedstrijden. Diezelfde spirit zagen we niet bij Depay."

Het een en ander heeft volgens de tweevoudig WK-finalist ook te maken met het gedrag van de spelersgroep in Qatar. "Van Gaal zei: dit was de beste groep waar ik ooit mee heb gewerkt. Hij zegt dus duidelijk, de beste groep. Niet dat dit het beste elftal was. Die groep was voor hem gezellig en leuk. Maar als ik zie wat er allemaal gebeurde, een kusje hier, een kusje daar, bidden met z’n allen, gezellig in het bootje met z’n allen. Maar dat telt allemaal niet in topsport. Het leek wel een sekte geworden en kwam me de keel uit."