Nordin Amrabat droomt over toptransfer: ‘Als je dit leest: neem mijn broer!’

Zondag, 11 december 2022 om 19:04 • Rian Rosendaal

Nordin Amrabat denkt dat Sofyan Amrabat klaar is voor de stap naar de absolute top in Europa. De voormalig international noemt in een interview met L'Équipe Paris Saint-Germain als geschikte nieuwe club voor zijn broer. Sofyan Amrabat, tot medio 2024 verbonden aan Fiorentina, speelt een ijzersterk WK met Marokko en is daardoor in trek bij diverse clubs.

"Het WK is net zo'n groot podium als de Champions League", opent Nordin Amrabat het interview met de Franse krant. "En op dat enorm grote podium staat hij in de spotlight. Sofyan zou erg goed bij PSG passen. Stel je nou eens een middenveld voor met hem en Marco Verratti, pfff. Dus Nasser (Al-Khelaïfi, voorzitter van PSG, red.): als je deze woorden leest: neem mijn broer!", krijgt de eigenaar van de Franse topclub als advies.

Huilende Nordin Amrabat kust broer op voorhoofd: ‘Laatste vier! Halve finale!’

Een prachtig interview met Joep Schreuder na de zege op Portugal Lees artikel

Sofyan Amrabat is een van de revelaties van het WK in Qatar. Mede dankzij het uitstekende spel van de controlerende middenvelder (26) staat Marokko in de halve finale, met woensdag regerend wereldkampioen als volgende tegenstander. De uitblinker werd voor het WK al in verband gebracht met Liverpool en inmiddels volgen ook scouts van Tottenham Hotspur en Olympique Marseille zijn verrichtingen met veel interesse.

Na de 1-0 overwinning op Portugal in de kwartfinale waren er de nodige emoties bij de gebroeders Amrabat. "Ja, ik ben sprakeloos. Ik heb kippenvel. Het is ongelooflijk dat je dit als broer van dichtbij kan meemaken. Het is echt een onvergetelijk moment", aldus Nordin Amrabat. Sofyan Amrabat eindigt met een dankwoord richting zijn broer. "Mijn hele carrière helpt hij mij. Hij verdient het ook, het is voor hem ook een overwinning. Hij is mijn grote voorbeeld, ja."