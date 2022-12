Zondag, 11 December 2022

WK-revelatie brengt Engelse biedingsoorlog op gang

De Braziliaanse voetbalbond CBF ziet Josep Guardiola als gedroomde opvolger van de onlangs vertrokken bondscoach Tite. De Spaanse manager verlengde vorige maand echter zijn aflopende contract bij Manchester City en ligt nu tot medio 2025 vast in het Etihad Stadium. (Calciomercato)

Chelsea heeft zich in de strijd om de handtekening van Nahuel Molina gemengd. De Argentijnse rechtsback maakt indruk op het WK in Qatar en Atlético Madrid is mogelijk genoodzaakt om hem te verkopen vanwege financiële redenen. (Marca)

Manchester City heeft een bod van honderd miljoen euro uitgebracht op WK-revelatie Josko Gvardiol. Chelsea en Manchester United hebben echter ook biedingen uitgebracht van respectievelijk 90 en 95 miljoen op de verdediger van RB Leipzig. (Foot Mercato) Chelsea en Manchester United hebben echter ook biedingen uitgebracht van respectievelijk 90 en 95 miljoen op de verdediger van RB Leipzig.

Ook Paris Saint-Germain aast op de diensten van N'Golo Kanté. De Parijzenaren krijgen concurrentie van Barcelona, dat al langer geïnteresseerd is in de middenvelder van Chelsea, daar hij over een aflopend contract beschikt. (Sport)

Liverpool heeft de gesprekken met Benfica geopend over een transfer van Enzo Fernández. De Argentijnse middenvelder is een van de uitblinkers op het WK in Qatar en kan naast interesse van the Reds ook rekenen op belangstelling van Real Madrid en Manchester United. (Record)