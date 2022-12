Erik ten Hag loopt blauwtje in zoektocht naar geschikte opvolger van Ronaldo

Zondag, 11 december 2022 om 18:26 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:30

Erik ten Hag wil een vervanger voor de vertrokken Cristiano Ronaldo, zo bevestigt de manager van Manchester United tegenover The Athletic. Tijdens het WK in Qatar werd bekend dat de club en Ronaldo uit elkaar gingen, nadat de Portugees een vernietigend interview gaf aan Piers Morgan. Ten Hag bevestigt nu dat the Red Devils op zoek zijn naar een vervanger, al stelt de Tukker daar wel voorwaarden aan.

"Alleen als we de juiste speler kunnen vinden", stelt Ten Hag als hem gevraagd wordt naar de mogelijke zoektocht naar een aanvaller. "We zullen er alles aan doen. We doen onderzoek naar iedere mogelijkheid en gaan er alles aan doen om diegene te contracteren als die kans zich aanbiedt." Saillant genoeg is Ten Hag een fan van Gonçalo Ramos. De spits van Benfica mocht op het WK in de achtste finalewedstrijd tegen Zwitserland (6-1 overwinning) plots in de basis beginnen van bondscoach Fernando Santos. Dat ging ten koste van Ronaldo, die in alle groepsduels nog vanaf de aftrap mocht beginnen. Ramos staat bij de ploeg van trainer Roger Schmidt nog onder contract tot medio 2026, waardoor United met een forse transfersom over de brug zou moeten komen.

Benfica-voorzitter Rui Costa heeft ook al laten weten dat de ploeg uit Lissabon vol voor de prijzen gaat. "We hebben enkel het doel om een winnend seizoen te hebben", liet hij weten tegenover GOAL. "Geen speler zal vertrekken - tenzij het door een clausule komt - wat op dit moment van fundamenteel belang is voor ons team. Wat ik onze supporters kan beloven is hetzelfde als aan het begin van het jaar. Dit is een sportief project, geen financieel project. Gelukkig ervaren we geen financiële problemen en zijn we niet genoodzaakt om spelers te verkopen", klinkt het uit de mond van de oud-middenvelder. Benfica kent een ongekend succesvol seizoen. In de eigen competitie staan as Águias eerste met een voorsprong van acht punten op naaste belager FC Porto. Ook in de Champions League bleef de ploeg van Schmidt ongeslagen en won het de groep met Paris Saint-Germain, Juventus en Maccabi Haifa.

Cody Gakpo

Een alternatief voor Ramos zou Cody Gakpo kunnen zijn. De Eintovenaar was met name in de groepsfase van het WK een uitblinker bij het Nederlands elftal, dat uiteindelijk in de kwartfinale na strafschoppen sneuvelde tegen Argentinië. Gakpo wist in de wedstrijden tegen Senegal (0-2 overwinning), Ecuador (1-1) én Qatar (2-0 overwinning) eenmaal te scoren. Logischerwijs werden de schijnwerpers op de aanvaller van PSV gericht, die afgelopen zomer nog dicht bij een vertrek uit Noord-Brabant was. Tot een deal met zowel United als het eveneens geïnteresseerde Leeds United kwam het toen niet.

Na zijn uitblinkersrol op het WK lijkt PSV alle zeilen te moeten bijzetten om zijn ster te behouden. "Ik kan geen commentaar geven op specifieke spelers", liet Ten Hag weten. "Spelers hebben contracten en ik respecteer dat, maar wees verzekerd dat we op de achtergrond werken om de juiste spelers binnen te halen." Naast zijn tijd bij Oranje kent Ten Hag Gakpo nog goed uit zijn tijd in de Eredivisie. De voormalig trainer van Ajax nam het met de Amsterdammers veelvuldig op tegen Gakpo, die in tien wedstrijden tegen de hoofdstedelingen twee keer doel trof en vijf assists afleverde.