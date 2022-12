‘Spelers komen op bezoek, ze vragen of ze iets voor Appie kunnen doen’

Zondag, 11 december 2022 om 18:00 • Guy Habets

Abdelhak Nouri is dolblij met de verrichtingen van de Marokkaanse nationale ploeg op het WK in Qatar. Dat zegt broer Mo tegen de NOS. De Leeuwen van de Atlas staan in de halve finale en nemen het woensdag op tegen Frankrijk, nadat eerder al landen als Spanje en Portugal aan de zegekar werden gebonden.

Mo Nouri verblijft momenteel in Qatar en zag daar zaterdag hoe Marokko met 1-0 van Portugal won. Eerder won de formatie van bondscoach Walid Regragui al van Spanje en na die wedstrijd werd er in de kleedkamer een eerbetoon gebracht aan Appie. "Het was mooi dat die foto naar buiten kwam", reageert Mo. "Ze doen echter nog veel meer en dat komt niet naar buiten. De spelers komen bij ons op bezoek, vragen of ze iets voor Appie kunnen doen. Dat vind ik echt heel mooi."

Het WK en dan vooral de verrichtingen van de Leeuwen van de Atlas zorgt voor merkbare blijdschap bij Abdelhak, zegt zijn broer. "Appie krijgt alles mee en hij is superblij. Hij lacht en kijkt enorm uit naar de halve finale tegen Frankrijk. Hij wordt zeker niet vergeten en dat doet ons als familie veel. We zijn enorm dankbaar." Eerder liet vader Mohammed Nouri al optekenen dat zijn zoon geniet van het Marokkaanse team. "Hij reageert met een glimlach, wenkbrauwen omhoog of een knipoog. Dat betekent dat hij blij is."

Marokko komt woensdag in actie in de halve finale van het WK. Vanaf 16.00 uur is Frankrijk de tegenstander in het Al-Baytstadion. Het is voor het eerst dat een Afrikaans land de laatste vier van een WK heeft gehaald, maar het kan nog mooier worden bij winst op de Fransen. Dan wacht in de finale een ontmoeting met Argentinië of Kroatië in de strijd om de wereldtitel. Als het misgaat tegen les Bleus, zal Marokko nog een troostfinale moeten spelen. Er worden dus hoe dan ook nog twee wedstrijden gespeeld.