PSV slaat belangrijke transferslag en laat AS Roma in het stof happen

Zondag, 11 december 2022 om 17:05 • Guy Habets • Laatste update: 17:05

Jarrad Branthwaite maakt het seizoen definitief af bij PSV. Dat meldt het Eindhovens Dagblad. Naar verluidt hoopte AS Roma de Engelse centrale verdediger definitief over te nemen van broodheer Everton, dat de kans had om Branthwaite vervroegd terug te halen uit Brabant. Nu is afgesproken dat Branthwaite in ieder geval tot het einde van het seizoen in het Philips Stadion zal spelen.

Volgens het Eindhovens Dagblad is er in gesprekken met Everton vastgelegd dat Branthwaite hoe dan ook bij PSV zal blijven spelen tot het einde van het seizoen. Dat komt met name door de verdediger zelf, die het goed naar zijn zin heeft in Eindhoven en ook gelooft in een doorbraak in het eerste elftal. Daarnaast kan Branthwaite goed overweg met Marcel Brands, algemeen directeur in het Philips Stadion. Dat tweetal kent elkaar al van hun eerdere samenwerking op Goodison Park.

Branthwaite kwam in de zomer op huurbasis naar PSV om de defensie te versterken. Met name door de blessures van Olivier Boscagli en André Ramalho was er extra mankracht nodig, maar ook na de terugkeer van dat tweetal wordt Branthwaite als waardevolle toevoeging aan de selectie gezien. De Engelsman speelde voor de winterse WK-break elf officiële wedstrijden voor PSV, waarin hij een keer tot scoren kwam. Dat lukte Branthwaite in de competitiewedstrijd tegen Feyenoord (4-3 winst voor de Brabanders). Het was niet genoeg om het contractueel vastgelegde aantal speelminuten te halen, maar toch blijft Branthwaite in Eindhoven.

De twintigjarige mandekker werd opgeleid door Carlisle United, de club uit zijn geboorteplaats. In 2020 plukte Everton hem voor ruim een miljoen euro weg bij de club uit de League Two, waarna Branthwaite in 2021 een half jaar op huurbasis voor Blackburn Rovers speelde. Daar kwam hij tot tien duels op het tweede niveau in Engeland. Branthwaite ligt nog tot medio 2025 vast bij de blauwe club van Liverpool, maar komende zomer zal AS Roma naar alle waarschijnlijkheid nog een poging gaan wagen om hem over te nemen. Trainer José Mourinho is immers groot fan van de stopper.