Cristiano Ronaldo laat na WK-exit van zich horen en reageert op geruchten

Zondag, 11 december 2022 om 16:46 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:01

Cristiano Ronaldo heeft zondagmiddag voor het eerst na de uitschakeling van Portugal van zich laten horen. De steraanvaller moest toezien hoe Marokko zaterdag met 1-0 te sterk was in de kwartfinale. Daarmee spatte de WK-droom van Ronaldo uiteen, die naar alle waarschijnlijkheid zijn laatste mondiale eindtoernooi heeft gespeeld. De 37-jarige aanvaller heeft op Instagram een dankwoord uitgesproken en reageert bovendien op de geruchten dat hij tijdens het toernooi naar huis zou willen.

"Het winnen van een WK met Portugal was de grootste en meest ambitieuze droom van mijn carrière", begint Ronaldo. "Gelukkig heb ik veel titels van internationale dimensie gewonnen, waaronder met Portugal (het EK in 2016, red.), maar de naam van ons land op de hoogste voet ter wereld zetten was mijn grootste droom. Ik heb ervoor gevochten. Ik heb hard gevochten voor deze droom." Ronaldo begon het toernooi nog voortvarend, door vanaf de strafschopstip doel te treffen in het openingsduel met Ghana (3-2 overwinning). De transfervrije aanvaller begon in alle groepswedstrijden in de basis, maar werd voor het achtste finaleduel met Zwitserland (6-1 overwinning) plots gepasseerd.

Bovendien zag Ronaldo hoe concurrent Gonçalo Ramos een hattrick maakte tegen het Alpenland. Ronaldo was tegen Marokko eveneens slechts invaller en ook hij kon de opgelopen achterstand niet meer goedmaken. "In de vijf WK-optredens over zestien jaar heb ik altijd aan de zijde van geweldige spelers gestaan en ben ik ondersteund door miljoenen Portugezen. Ik heb alles gegeven. Ik heb het allemaal op het veld gelaten. Ik ben altijd het gevecht aangegaan en heb de droom nooit opgegeven. Helaas eindigde die droom gisteren." Ronaldo besteedt in zijn bericht ook aandacht aan de berichten rondom zijn persoon. Zo werd er gespeculeerd dat Ronaldo zijn reserverol niet kon hebben en dat hij erover nadacht om tijdens het toernooi naar huis te gaan.

"Het heeft nu geen zin om te reageren op alle geruchten. Ik wil gewoon dat jullie allemaal weten dat er veel is gezegd, veel is geschreven, veel is gespeculeerd, maar dat mijn toewijding aan Portugal geen moment is veranderd. Ik was altijd iemand die vocht voor het doel van iedereen en ik zou mijn collega's en mijn land nooit de rug toekeren. Voorlopig heb ik niet veel meer te zeggen. Bedankt Portugal. Bedankt Qatar. De droom was mooi zolang het duurde." Ronaldo is na zijn veelbesproken vertrek bij Manchester United transfervrij. Tijdens het WK werd hij veelvuldig in verband gebracht met een dienstverband bij het Saudische Al-Nassr, waar hij naar verluidt 200 miljoen dollar, omgerekend ruim 189 miljoen euro, per seizoen kan verdienen.