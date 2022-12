Voorhoede Heracles poetst vroege achterstand tegen Roda JC overtuigend weg

Zondag, 11 december 2022 om 16:34 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 16:49

Heracles Almelo heeft zondagmiddag goede zaken gedaan in de Keuken Kampioen Divisie. Teun Bijleveld zette Roda JC in eigen huis vroeg op voorsprong, maar via Samuel Armenteros, Emil Hansson en Nikolai Laursen was de vierde competitiezege op rij alsnog een feit: 1-3. Heracles komt op veertig punten, naaste belager PEC Zwolle kan de achterstand morgenavond tegen Helmond Sport weer verkleinen tot twee punten.

De koploper van de Keuken Kampioen Divisie kroop al vroeg in het duel door het oog van de naald, nadat Terrence Douglas een goede combinatie aanging met Niek Vossebelt. De linksback kwam één-op-één met doelman Michael Brouwer, maar schoot wat wild naast. Na de volgende aanval was het alsnog raak voor de ploeg van trainer Jurgen Streppel. Bijleveld werd niet aangepakt en vond vanaf de rand van het zestienmetergebied de rechterbenedenhoek: 1-0. De middenvelder stond in het verleden twee jaar onder contract bij Heracles en kwam toen niet tot scoren. Tegen zijn oude werkgever was het dus al wel vroeg raak.

De thuisploeg werd in de openingsfase meerdere keren terug in eigen zestien gedrukt. Het leverde een grote mogelijkheid op voor de topscorer van de Keuken Kampioen Divisie, Dylan Vente, die zijn schot door de benen van Brouwer rakelings naast zag gaan. Na de kansenregen voor Roda schrok Heracles wakker en was het ook direct raak. Laursen legde breed op Armenteros, die van dichtbij de 1-1 tegen de touwen schoot.

Beide ploegen hielden elkaar bij rust in evenwicht. Halverwege de tweede bedrijf was het toch Heracles dat op voorsprong kwam na een flitsende aanval. Abdenego Nankishi stond koud in het veld en combineerde met Sem Scheperman om de bal vervolgens op een presenteerblaadje te geven aan Hansson. De Zweedse aanvaller werkte beheerst af: 1-2. Laursen gooide het duel tien minuten voor tijd in het slot door oog in oog met Roda-doelman Moritz Nicolas koel te blijven: 1-3.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Heracles Almelo 17 13 1 3 26 40 2 PEC Zwolle 16 11 2 3 21 35 3 MVV Maastricht 17 10 3 4 7 33 4 FC Eindhoven 17 9 5 3 9 32 5 Almere City FC 17 9 2 6 5 29 6 VVV-Venlo 17 8 4 5 0 28 7 Jong AZ 15 7 3 5 6 24 8 Willem II 17 6 6 5 3 24 9 Roda JC Kerkrade 17 7 3 7 2 24 10 Telstar 17 5 7 5 -7 22 11 Jong Ajax 17 5 6 6 1 21 12 De Graafschap 17 6 3 8 -1 21 13 NAC Breda 17 6 3 8 -7 21 14 Jong PSV 16 5 5 6 0 20 15 FC Dordrecht 17 5 4 8 -5 19 16 FC Den Bosch 17 6 1 10 -6 19 17 ADO Den Haag 17 4 4 9 -10 16 18 Helmond Sport 16 5 0 11 -17 15 19 TOP Oss 16 4 1 11 -13 13 20 Jong FC Utrecht 17 3 3 11 -14 12