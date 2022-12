Limburgs onderonsje krijgt toch nog een winnaar; Eindhoven blijft meedoen

Zondag, 11 december 2022 om 16:30 • Guy Habets • Laatste update: 17:10

MVV Maastricht, de nummer drie van de ranglijst, is op bezoek bij VVV-Venlo tegen een nederlaag aangelopen. De Sterrendragers hadden lang niets te vertellen in Noord-Limburg, kwamen in de tweede helft toch op voorsprong via Ruben van Bommel en kregen in de slotfase alsnog het deksel op de neus: 2-1. Elders won FC Eindhoven op bezoek bij De Graafschap.

VVV-Venlo - MVV Maastricht 2-1

MVV was voor deze wedstrijd goed in vorm, maar daar was in de Venlose Koel niets van te zien. VVV was de bovenliggende partij en stapelde kans op kans, maar doelman Romain Matthys bewees niet voor het eerst dit seizoen dat hij een van de beste keepers in de Keuken Kampioen Divisie is. Hij keerde meerdere inzetten van Daan Huisman en Sven Braken en vlak na de rust werden al die reddingen beloond. Een van de eerste serieuze aanvallen van MVV leverde via Ruben van Bommel een doelpunt op en dat bracht een Maastrichtse opleving teweeg.

In de tien minuten na de openingstreffer had het namelijk ook 0-2 moeten worden, maar Jarne Steuckers en Mart Remans scoorden niet. Een kwartier voor tijd kreeg VVV alsnog waar het recht op had. De aanloop was ietwat onsportief, want de Venlonaren speelden de bal niet buiten toen Leroy Labylle geblesseerd op de grond lag, maar Robert Klaasen had daar geen boodschap aan. Hij pegelde van ver buiten het strafschopgebied de 1-1 tegen de touwen en in de slotfase kwam er zelfs nog een winnaar. Nick Venema benutte zijn snelheid, klopte de Maastrichtse defensie plus keeper Matthys en zorgde voor dolle vreugde in Venlo.

De Graafschap - FC Eindhoven 1-2

De openingsfase stond vooral in het teken van aftasten. FC Eindhoven had in het eerste bedrijf iets meer overwicht, maar wist dat niet om te zetten in doelpunten. Dat was vroeg na rust wel het geval. Charles-Andreas Brym profiteerde van slordig balverlies bij de thuisploeg en bleek vervolgens niet zelfzuchtig door af te leggen op basisdebutant Dyon Dorenbosch. Lamine Diaby-Fadiga liet hierna na om de marge te verdubbelen door de bal langs de uitkomende Hidde Jurjus in het zijnet te schieten. Naoufal Bannis werkte in de 77ste minuut alsnog van dichtbij de 0-2 binnen. De Graafschap leek zo te buigen, maar de spanning werd toch snel teruggebracht door invaller Hicham Acheffay, die bij de tweede paal kon binnenlopen: 1-2.

TOP Oss - FC Dordrecht 0-1

De bezoekers hadden na een klein half uur op voorsprong moeten komen via Samuele Longo, maar hij kon de bal, die praktisch op de doellijn lag, niet het laatste zetje geven. Tien minuten voor rust had Toshio Lake alsnog de 1-0 op de schoen. Een goede pass van Thomas Beekman werd door hem recht op keeper Liam Bossin geschoten. In de tweede helft viel de goal alsnog, maar wel aan Dordtse zijde. Aliou Baldé vond de korte hoek met een droge knal en dat bleek uiteindelijk het winnende doelpunt te zijn.

Telstar - FC Den Bosch 1-0

Er gebeurde hoegenaamd niets in de eerste helft van het duel tussen Telstar en Den Bosch, maar na de pauze kregen de toeschouwers in Velsen-Zuid alsnog iets noemenswaardigs voorgeschoteld. De gasten uit Brabant namen daarvoor het initiatief. Ze werden echter niet beloond voor de inzet en met nog twintig minuten op de klok nam Telstar de regie over. Waar Anwar Bensabouh eerst nog miste, bepaalde Tom Overtoom uit de rebound de stand op 1-0. Daar kwam ondanks het Bossche slotoffensief geen verandering meer in.

Jong Ajax- Jong FC Utrecht 1-2

De ban werd op Sportpark de Toekomst in de 40ste minuut gebroken door Christopher Mamengi, die overtuigend raak kopte: 0-1. Lang konden de Domstedelingen echter niet van de voorsprong genieten, want Kristian Hlynsson vond op slag van rust de lange hoek: 1-1. Jong FC Utrecht wist Ajax als hekkensluiter van de Eredivisie in het tweede bedrijf opnieuw te verrassen. Mees Rijks ging de combinatie aan met Eliano Reijnders en schoot vervolgens beheerst binnen. De bezoekers eindigden het duel nog met tien man, nadat Yuya Ikeshita in de slotfase zijn tweede gele kaart ontving.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Heracles Almelo 17 13 1 3 26 40 2 PEC Zwolle 16 11 2 3 21 35 3 MVV Maastricht 17 10 3 4 7 33 4 FC Eindhoven 17 9 5 3 9 32 5 Almere City FC 17 9 2 6 5 29 6 VVV-Venlo 17 8 4 5 0 28 7 Jong AZ 15 7 3 5 6 24 8 Willem II 17 6 6 5 3 24 9 Roda JC Kerkrade 17 7 3 7 2 24 10 Telstar 17 5 7 5 -7 22 11 Jong Ajax 17 5 6 6 1 21 12 De Graafschap 17 6 3 8 -1 21 13 NAC Breda 17 6 3 8 -7 21 14 Jong PSV 16 5 5 6 0 20 15 FC Dordrecht 17 5 4 8 -5 19 16 FC Den Bosch 17 6 1 10 -6 19 17 ADO Den Haag 17 4 4 9 -10 16 18 Helmond Sport 16 5 0 11 -17 15 19 TOP Oss 16 4 1 11 -13 13 20 Jong FC Utrecht 17 3 3 11 -14 12