ADO-debuut van Advocaat loopt uit op sof na strafschoppen en rode kaart

Zondag, 11 december 2022 om 16:28 • Guy Habets • Laatste update: 16:57

Vooralsnog is er geen sprake van een Dick Advocaat-effect bij ADO Den Haag. De ervaren oefenmeester coachte op bezoek bij Almere City zijn eerste officiële wedstrijd als eindverantwoordelijke bij de Haagse club, maar kon niet voorkomen dat de thuisploeg met 4-1 won. Na een rode kaart voor Daryl Werker, die de bal met de hand uit het doel sloeg, ging het fout voor ADO.

Dick Advocaat kon bij zijn debuut niet beschikken over topscorer Thomas Verheydt. De sterke spits werd vervangen door Mario Bilate, die Malik Sellouki als aanvallende middenvelder achter zich wist. Dat betekende een basisdebuut voor Sellouki, die een van de vijf aanvallend ingestelde spelers was die door Advocaat de wei in werd gestuurd. Ondanks die offensieve formatie ging het na een minuut al bijna mis voor ADO. Ilias Alhaft kreeg meteen de vrije doortocht, maar schoof oog in oog met keeper Hugo Wentges naast.

Na die matige opening herpakte de Residentieclub zich. Na een klein kwartier kreeg Xander Severina de bal mee na goed werk van Mario Bilate en werd Sellouki aangespeeld. De basisdebutant kapte zijn man uit en kon binnenschuiven: 0-1. Dat zorgde voor het nodige vertrouwen aan Haagse zijde, want de tweede treffer voor ADO leek meermaals te vallen. Severina stuitte echter op de keeper en Ricardo Kishna knalde een vrije trap op de lat, waardoor Almere in de wedstrijd bleef hangen. Vlak voor de rust viel, tegen de verhouding in, zelfs de gelijkmaker.

Na geklungel van ADO-doelman Hugo Wentges, die de bal buiten het strafschopgebied in zijn handen pakte, kreeg de formatie van Alex Pastoor een vrije trap te nemen en die werd ingekopt door Jeredy Hilterman. Na rust leek het allemaal nog veel erger te worden voor Advocaat en de zijnen. Scheidsrechter Sander van der Eijk sloeg namelijk een enorme flater en een strafschop gaf na een onschuldig duel, dat ook nog eens buiten het strafschopgebied plaatsvond. Wentges maakte zijn fout in de eerste helft echter goed door de penalty van Hilterman te keren.

In minuut 62 kreeg Almere opnieuw een strafschop te nemen en die was wel terecht. Daryl Werker sloeg de bal met de hand uit het doel, kreeg rood en zag op weg naar de kleedkamer hoe Lance Duijvestijn wel kalm bleef vanaf de stip: 2-1. Twintig minuten voor tijd gooide de thuisploeg het duel in het slot. Hilterman stond bij de tweede paal op de goede plek om binnen te werken en daarmee was het lot van ADO en Advocaat wel bezegeld. Diep in blessuretijd bepaalde Álvaro Peña de eindstand op 4-1 door oog in oog met de ingevallen keeper Luuk Koopmans rustig te blijven.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Heracles Almelo 17 13 1 3 26 40 2 PEC Zwolle 16 11 2 3 21 35 3 MVV Maastricht 17 10 3 4 7 33 4 FC Eindhoven 17 9 5 3 9 32 5 Almere City FC 17 9 2 6 5 29 6 VVV-Venlo 17 8 4 5 0 28 7 Jong AZ 15 7 3 5 6 24 8 Willem II 17 6 6 5 3 24 9 Roda JC Kerkrade 17 7 3 7 2 24 10 Telstar 17 5 7 5 -7 22 11 Jong Ajax 17 5 6 6 1 21 12 De Graafschap 17 6 3 8 -1 21 13 NAC Breda 17 6 3 8 -7 21 14 Jong PSV 16 5 5 6 0 20 15 FC Dordrecht 17 5 4 8 -5 19 16 FC Den Bosch 17 6 1 10 -6 19 17 ADO Den Haag 17 4 4 9 -10 16 18 Helmond Sport 16 5 0 11 -17 15 19 TOP Oss 16 4 1 11 -13 13 20 Jong FC Utrecht 17 3 3 11 -14 12