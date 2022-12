Zaakwaarnemer bevestigt interesse van Panathinaikos in Feyenoord-aanvaller

Zondag, 11 december 2022 om 16:57 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:05

Panathinaikos is geïnteresseerd in de diensten van Alireza Jahanbakhsh, zo bevestigt zijn zaakwaarnemer Amir Hashemi tegenover het Griekse SDNA. De Iraniër is onder trainer Arne Slot bij Feyenoord niet verzekerd van een basisplaats. Panathinaikos hoopt Jahanbakhsh nu te overtuigen om naar Griekenland te verhuizen.

"Zoals je al hebt gehoord en weet, is er inderdaad belangstelling van Panathinaikos voor Alireza", meldt Hashemi. "Meer kan ik jullie op dit moment niet vertellen." De winterse transfermarkt opent op 1 januari weer, waardoor Jahanbakhsh uit kan kijken naar een transfer. De 64-voudig international kent nog geen al te gelukkige tijd in Rotterdam. Jahanbakhsh werd in de zomer van 2021 met hoge verwachtingen overgenomen van Brighton & Hove Albion, maar kwam in 57 officiële duels niet verder dan tien treffers en zeven assists.

Bovendien is Jahanbakhsh, die tot medio 2024 vastligt in De Kuip, niet zeker van een basisplaats. Bij de Rotterdammers krijgt Javairô Dilrosun doorgaans de voorkeur op de rechtsbuitenpositie. De van Hertha BSC overgekomen vleugelspeler presteert bovendien naar behoren onder Slot. In veertien Eredivisie-wedstrijden trof hij vier keer doel en was hij goed voor vier assists. Daarnaast kan ook de Zweed Patrik Wålemark uit de voeten aan de rechterkant van de aanval.

Jahanbakhsh begon tijdens het openingsduel tegen Engeland (6-2 nederlaag) op het WK met Iran wel in de basis. Na die wedstrijd raakte de Feyenoorder zijn basisplaats kwijt en moest hij toezien hoe Ali Gholizadeh zijn plek innam in de daaropvolgende wedstrijden tegen Wales (0-2 overwinning) en de Verenigde Staten (0-1 nederlaag). Door de nederlaag tegen de VS strandde Iran in de groepsfase van het WK. Rondom de nationale ploeg ging het tijdens het toernooi veelal om de demonstraties voor vrouwenrechten in eigen land.