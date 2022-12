Woedende fans van Willem II bestormen hoofdgebouw om ontslag te eisen

Zondag, 11 december 2022 om 15:26 • Guy Habets • Laatste update: 15:31

De nederlaag in de Brabantse derby van Willem II tegen NAC Breda heeft voor onrust op de Tilburgse burelen gezorgd. Supporters van de Tricolores trachtten het hoofdgebouw van het Koning Willem II Stadion te bestormen om daar het ontslag van hoofdtrainer Kevin Hofland te eisen, maar werden tegengehouden. Dat meldt BN DeStem.

Willem II begon de streekderby tegen NAC als nummer negen van de ranglijst en dat zinde de supporters al allerminst. De 1-2 nederlaag tegen de aartsrivaal heeft het chagrijn in Tilburg echter alleen maar doen toenemen en na de wedstrijd bleef het dan ook lang onrustig rondom het stadion in Tilburg. De harde kern van Willem II wilde volgens BN DeStem het hoofdgebouw bestormen om het ontslag van Hofland te eisen, maar slaagde daar niet in. Het zorgde onder meer voor oponthoud voor de spelers van NAC, die moesten wachten tot de kust veilig was.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Tijdens de wedstrijd waren er ook spreekkoren als 'Kevin, rot op' te horen en dat was de trainer zelf niet ontgaan, zo liet hij na afloop weten bij ESPN. "Natuurlijk doet me dat wat. Ik snap die emoties, alleen ik kan er natuurlijk weinig aan doet dat iemand een verkeerde terugspeelbal geeft of niet op staat te letten. Net zoals dat ik er ook weinig aan kan doen dat wij die bal er niet in koppen. De spelers zijn ook mensen en je hoopt dat ze dat weten op de tribune, maar ik begrijp de emotie compleet. Ik zou liegen als ik zeg dat het me niets doet."

Hofland hoopt dat er snel beterschap te zien is bij zijn ploeg. "Het ontbreekt soms aan de wil on te winnen, ook als je een fout maakt. Dan moet je wel door, want de wedstrijd komt pas tot een einde als de scheidsrechter daarvoor gefloten heeft. Langs de kant probeer je dan leiderschap te tonen, want ik heb het gevoel dat we dat een beetje missen. Dat is een taak voor mij, net als misschien nog wat harder zijn in mijn keuzes. Op dit moment heb ik daar nog geen idee over. Nu ben ik vooral enorm teleurgesteld in het resultaat, natuurlijk."