Hans Kraay junior ziet belofte in de KKD: ‘Hij heeft wat weg van Di María’

Zondag, 11 december 2022 om 15:26 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 16:40

Hans Kraay junior steekt de loftrompet over Ruben van Bommel. De achttienjarige vleugelaanvaller is de zoon van Mark van Bommel en maakt dit seizoen indruk bij MVV Maastricht. Volgens Kraay junior heeft het talent ‘in zijn manier van lopen' wat weg van Ángel Di María.

“Als je aan Van Bommel denkt, dan denk je aan Mark van Bommel”, zo opent Kraay junior bij ESPN. “Thomas van Bommel is zijn ene zoon, maar Ruben van Bommel is een hangende linksbuiten.” Waar Thomas inmiddels al 43 duels voor MVV achter zijn naam heeft staan, brak Ruben dit seizoen door in de hoofdmacht van de Limburgers. “Hij heeft wat meer weg van zijn opa, Bert van Merwijk”, zegt Kraay junior. “Ruben heeft een versnelling, diepte én een goede techniek. Als MVV aan de rechterkant doorkomt, dan is hij heel gretig voor de goal.”

Ruben van Bommel was dit seizoen in veertien competitieduels goed voor vier goals en twee assists. “Het is echt een hele fijne voetballer om naar te kijken”, vervolgt Kraay junior. “Ook totaal het tegenovergestelde van zijn broertje. Thomas van Bommel heeft het ritme van een middenvelder en Ruben vind ik in zijn lopen - dat moet ik heel voorzichtig zeggen - een beetje op Ángel Fabián di María lijken. Het is echt een goede speler, ik verwacht heel veel progressie bij hem. Hij gaat absoluut richting de top van de Eredivisie.”

Ruben van Bommel beschikt bij MVV momenteel nog niet over een contract. Trainer Maurice Verberne hoopt dat hier op de korte termijn verandering in komt. “Hij moet gewoon de komende periode veel wedstrijden en minuten maken”, zegt de 51-jarige oefenmeester tegenover ESPN. “Ik vind dat hij een nieuw contract moet tekenen. Ik ben ook tevreden over hem. Ik heb er met Ruben over gehad. We willen hem graag behouden, maar de keuze is aan hem.”