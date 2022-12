Amrabat: ‘De Nederlandse Marokkanen kunnen hier nog wel wat van leren’

Marokko verlengde zaterdag het WK-sprookje door de sterren van Portugal met 1-0 naar huis te sturen. De lachende gezichten van de fans waren na afloop dan ook niet op één, twee of drie handen te tellen. Nordin Amrabat, de oudere broer van uitblinker Sofyan Amrabat, was voorafgaand aan het duel al zeer te spreken over de manier waarop de fans in Qatar het Marokkaanse succes vieren. Daar kunnen de Nederlandse Marokkanen nog wel wat van leren, zo betoogt hij tegenover onze verslaggever Kalum van Oudheusden.

Marokko is dé stuntploeg van dit WK te noemen. De Leeuwen van de Atlas versloegen België, Spanje én Portugal, kregen vooralsnog slechts één doelpunt tegen en gingen de geschiedenisboeken in als eerste Afrikaanse land ooit bij de laatste vier. De manier waarop de Marokkaanse fans dat vieren, valt zeer te prijzen, vindt de oudere Amrabat.

"Er zijn zo veel Marokkanen, je zou bij wijze van nog een stadion kunnen vullen", glundert de 35-jarige vleugelaanvaller van AEK Athene. "Dat zie je nu ook van dichtbij. Er is een prachtige sfeer, er is geen onrust, iedereen is happy, iedereen is vrolijk. Daar kunnen de Nederlandse Marokkanen wel wat van leren." Daarmee doelt Amrabat op de relschoppers in diverse Nederlandse steden na zowel het duel met België als dat met Spanje. Zo moest de ME de straten schoonvegen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag.

Marokko staat woensdag voor een zware kluif in de halve finale. Regerend wereldkampioen Frankrijk legde Engeland met 2-1 over de knie en is derhalve de tegenstander in het Al Baytstadion. In de andere halve finale vechten Argentinië en Kroatië uit wie de tweede ticket voor de eindstrijd bemachtigt. Mochten Frankrijk en Kroatië beide aan het langste eind trekken, doet zich een herhaling van vorig WK voor: ook toen stonden de twee landen in de finale.