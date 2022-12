‘Overbodige’ Ligeon helpt NAC aan zege in Brabantse derby tegen Willem II

Zondag, 11 december 2022 om 14:14 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 14:19

De Brabantse derby was zondagmiddag een prooi voor NAC Breda. Jeremy Bokila zette Willem II in de eerste helft vanaf elf meter op voorsprong, maar via Ruben Ligeon, die zijn eerste minuten van dit seizoen maakte, en Jarchinio Antonia draaiden de Bredanaars het duel direct na rust volledig om. Door de zege stijgt NAC naar de twaalfde plaats, terwijl Willem II negende blijft.

Trainer Kevin Hofland koos bij Willem II verrassend voor een 5-3-2-formatie, terwijl onder meer Michael de Leeuw en Jizz Hornkamp genoegen moesten nemen met een plek op de bank. Bij NAC viel vooral de basisplaats voor Ligeon op. De verdediger mocht afgelopen zomer eigenlijk vertrekken uit Breda en speelde dit seizoen nog geen minuut onder trainer Robert Molenaar.

?? @NACnl draait de derby helemaal om na rust! ? 47’ 1-1 Ruben Ligeon ? 52’ 1-2 Jarchinio Antonia#WILNAC — ESPN NL (@ESPNnl) December 11, 2022

Willem II kwam al vroeg op voorsprong in de Brabantse derby, nadat scheidsrechter Serdar Gözübüyük de bal op de penaltystip legde na een handsbal van Luc Marijnissen. Jeremy Bokila bleef vervolgens vanaf elf meter koel: 1-0. NAC slaagde er in het eerste bedrijf nauwelijks in om serieus gevaar te stichten, maar kwam in de 42ste minuut toch bijna op gelijke hoogte. Antonia zag zijn schot echter op de paal belanden.

Direct na rust bracht NAC de stand alsnog weer in evenwicht, toen uitgerekend Ligeon door Boyd Lucassen bij de tweede paal werd gevonden. De linksback, die in het verleden ook nog een half seizoen voor Willem II speelde, kopte overtuigend binnen: 1-1. Dankzij geklungel in de Tilburgse defensie trof de Parel van het Zuiden niet veel later opnieuw doel. Wessel Dammers leed fataal balverlies met een verkeerde inspeelpass, waarna Antonia de lange hoek vond: 1-2. Voor de aanvaller was het pas zijn eerste treffer in Bredase dienst.

Willem II leek na de twee snelle tegentreffers wat van de leg. Grote kansen bleven aan beide kanten uit, terwijl het duel zich vooral op het middenveld afspeelde. Kort voor tijd kreeg Hornkamp, die in de slotfase als invaller binnen de lijnen kwam, wel de uitgelezen mogelijkheid om de 2-2 op het scorebord te zetten. De aanvaller kon vogelvrij inkoppen, maar kopte recht op doelman Roy Kortsmit.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Heracles Almelo 16 12 1 3 24 37 2 PEC Zwolle 16 11 2 3 21 35 3 MVV Maastricht 16 10 3 3 8 33 4 FC Eindhoven 16 8 5 3 8 29 5 Almere City FC 16 8 2 6 2 26 6 VVV-Venlo 16 7 4 5 -1 25 7 Jong AZ 15 7 3 5 6 24 8 Roda JC Kerkrade 16 7 3 6 4 24 9 Willem II 17 6 6 5 3 24 10 Jong Ajax 16 5 6 5 2 21 11 De Graafschap 16 6 3 7 0 21 12 NAC Breda 17 6 3 8 -7 21 13 Jong PSV 16 5 5 6 0 20 14 FC Den Bosch 16 6 1 9 -5 19 15 Telstar 16 4 7 5 -8 19 16 FC Dordrecht 16 4 4 8 -6 16 17 ADO Den Haag 16 4 4 8 -7 16 18 Helmond Sport 16 5 0 11 -17 15 19 TOP Oss 15 4 1 10 -12 13 20 Jong FC Utrecht 16 2 3 11 -15 9