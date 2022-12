Negatief tegengeluid over Marokko doemt op: ‘Het voetbal is niet om aan te zien’

Alhoewel Marokko de halve finale op het WK heeft bereikt, zijn Valentijn Driessen en Mike Verweij niet onder de indruk van het vertoonde spel. De Leeuwen van de Atlas schreven afgelopen zaterdag historie door als eerste Afrikaanse land ooit de halve eindstrijd van een WK te halen. Dit deden zij echter met voetbal dat volgens de twee journalisten ‘niet om aan te zien was’.

Dankzij een rake kopbal van Youssef En-Nesyri plaatste Marokko zich voor de halve finale van het eindtoernooi in Qatar. Tot op heden was het halen van de achtste finale de grootste prestatie voor het land. Na zeges op Spanje en Portugal werd er echter geschiedenis geschreven voor zowel Marokko zelf, als het continent Afrika. Het is namelijk voor het eerst dat een Afrikaans land zich weet te plaatsen voor de halve eindstrijd op een WK.

Dat Marokko door wist te dringen tot de laatste vier, is een aardige prestatie vinden Verweij en Driessen. Zij plaatsen echter wel kanttekeningen bij de manier waarop. “Het vertoonde spel zag er natuurlijk niet uit. Dat voetbal? Dat kan echt niet. Het is leuk voor hun (Marokko, red.) en er valt denk ik wel een parallel te trekken met 2002. Dat WK in Japan en Zuid-Korea was een Aziatisch toernooi. Zuid-Korea steeg toen ook boven zichzelf uit en plaatste zich toen ook voor de halve finale”, aldus Driessen. “Dit is een Arabisch toernooi en de plaatsing van Marokko is in dat opzicht ook wel mooi. De hele Arabische wereld staat achter Marokko en ook heel Afrika. Marokko is natuurlijk ook een vertegenwoordiger van dat continent, maar het voetbal is natuurlijk niet om aan te zien”, stelt Driessen.

Verweij is milder in zijn oordeel. “Marokko heeft alleen maar verdedigd, maar dat kunnen ze gigantisch goed. En ze hebben een geweldige keeper, die van Sevilla (Yassine Bounou, red.). Portugal dacht er denk ik iets te makkelijk over. Zij gingen pas voetballen toen het laat was en ik vond tevens dat ze een penalty moesten hebben op slag van rust. Dan is het natuurlijk wel toevallig dat ze die niet krijgen en dat is in het voordeel van een Arabisch land. De VAR had daar naar moeten kijken”, concludeert Verweij.