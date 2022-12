‘Hij wilde zijn gelijk halen, maar onze penaltykiller zat elke keer mis’

Zondag, 11 december 2022 om 13:07 • Paul Jeursen • Laatste update: 13:12

Valentijn Driessen en Mike Verweij hebben zich in de podcast Kick-off van De Telegraaf kritisch uitgelaten over de topsportmentaliteit van de Oranje-spelers. Ook het penalty-debacle tegen Argentinië passeerde de revue. Volgens de twee journalisten wilde Louis van Gaal per se zijn ‘penaltygelijk’ halen en aantonen dat Oranje een strafschoppenreeks winnend af kon sluiten. Ook Andries Noppert moet het ontgelden, daar hij geen enkele penalty pakte en ook niet eens in de buurt kwam van een redding.

Na afloop van de verloren kwartfinale tegen Argentinië kwamen de Oranje-spelers in een cirkel bijeen. Dat vond Driessen ‘allemaal voor de bühne’. “Als je een beetje een topsportmentaliteit hebt, dan zou het leuker zijn als je elkaar daar even verrot scheldt over wat er allemaal fout is gegaan en elkaar verwijten maakt. Dat lijkt mij veel meer op zijn plaats dan zo’n goed nieuwsshow”, aldus Driessen. “Met zijn allen in een scrum gaan staan met een air van: ‘Oh wat zijn we allemaal geweldig’. Als dat de mentaliteit is in een groep, met dus heel weinig kritisch vermogen naar elkaar toe en naar de coach toe, ja dan krijg je wat hier is gebeurd. Je bent in de kwartfinale roemloos uitgeschakeld, we hebben twintig leuke minuten gehad op dit WK. Je moet elkaar juist de waarheid vertellen en scherp houden.”

Mike Verweij haakte daar op in en richt zich op bondscoach Louis van Gaal. “Wat mij heel erg verbaasd heeft: het voetbal was echt niet om aan te zien. Je ziet dat het Nederlands elftal in vijf wedstrijden zestien keer tussen de palen heeft geschoten. Ik heb gekeken in 2008, tijdens Nederland - Frankrijk (4-1), toen schoot Nederland tegen de op dat moment vicewereldkampioen, twaalf keer tussen de palen in één wedstrijd. Het is wel lang geleden, maar dat is voetbal wat je hoort te spelen als Nederland, aanvallend voetbal”, zo klinkt het kritisch op het spelbeeld onder Van Gaal.

Dat Oranje tegen Argentinië na de late gelijkmaker van Wout Weghorst niet doordrukte, wijten Driessen en Verweij ook aan Van Gaals tactiek. “Je maakt de 2-2 en die gasten lagen al op hun rug, maar je laat Argentinië weer terug in de wedstrijd komen omdat de coach zegt: ‘Ja we gaan weer behoudend voetballen na de gelijkmaker’. Van Gaal wilde gewoon bewijzen dat Nederland ook door kan gaan na penalty’s. Hij wilde zijn penaltygelijk halen”, concludeerde Driessen.

Dat eerste keeper Noppert geen enkele keer redding kon brengen in de penaltyserie zat de journalisten ook dwars. ‘Onze penaltykiller zat er ook geen enkele keer bij, hè? Ik weet niet wat voor testjes ze daar mee hebben gedaan, dat Noppert zogenaamd de penaltykiller was, want dat leek ook nergens op."