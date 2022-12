Derksen spuwt vuur: ‘We hebben helemaal niets aan hem gehad dit WK’

Zondag, 11 december 2022 om 12:16 • Tom Rofekamp • Laatste update: 12:19

Johan Derksen heeft weinig goeds gezien van Memphis Depay dit WK. De 73-jarige analist concludeert achteraf dat Wout Weghorst beter de voorkeur had kunnen krijgen boven de spits van Barcelona, daar eerstgenoemde in veel betere vorm stak. "We hebben helemaal niets aan Memphis gehad", zo luidt het snoeiharde oordeel van Derksen bij De Oranjewinter.

Depay had helemaal geen wedstrijdritme in de benen toen met Oranje hij op het vliegtuig naar Qatar stapte. De 86-voudig international viel eind september geblesseerd uit in het Nations League-duel met Polen (0-2 winst) en was sindsdien herstellende. Daarom besloot Louis van Gaal Depay in toenemende mate te brengen. Tegen Senegal (0-2 winst) mocht hij een klein halfuur meedoen en tegen Ecuador (1-1) een helft, voordat Van Gaal zijn aanvalsleider rijp achtte voor een basisplaats.

Alleen in de achtste finale (tegen de Verenigde Staten, 3-1 winst) kwam Depay tot scoren. Het was te weinig om te kunnen spreken van een goed toernooi, stelt Derksen. "Van Gaal heeft steeds gedacht dat Memphis in het toernooi zou groeien. Dat 'de grote Memphis' weer terug zou komen. Als hij meteen in de beginfase voor Wout Weghorst had gekozen, hadden we hem voor gek verklaard. Maar achteraf gezien was Weghorst veel beter in vorm dan Memphis in deze vorm. Want we hebben helemaal niets aan Memphis gehad, en er zat ook geen enkele verbetering in", aldus de Snor.

Waar Depay in de verloren kwartfinale tegen Argentinië zijn stempel niet kon drukken, kon Weghorst dat wel. De nota bene voor Memphis ingevallen spits zorgde er met een dubbelslag voor dat Nederland mocht verlengen. Uiteindelijk moest het team van Van Gaal toch zijn meerdere erkennen in Argentinië, dat na strafschoppen aan het langste eind trok: 3-4. La Albiceleste neemt het in de halve finale op tegen Kroatië.