Johan Derksen gaat los op Truus van Gaal bij De Oranjewinter

Zondag, 11 december 2022 om 10:29 • Tom Rofekamp • Laatste update: 10:32

Johan Derksen heeft zich flink geërgerd aan Truus van Gaal in Qatar. De 73-jarige analist is van mening dat de vrouw van Louis van Gaal veel te prominent aanwezig was in de Golfstaat en zich gedroeg alsof de Oranje-selectie die van haar was. "Dat zwamt en loopt er maar tussendoor", klaagt Derksen bij De Oranjewinter.

Truus arriveerde vlak na de eerste groepswedstrijd tegen Senegal (0-2 winst) in Qatar. Vanaf dat moment werd de vrouw van de bondscoach met regelmaat opgezocht door de pers en ze was niet te beroerd die te woord te staan. Derksen vindt het maar niks. "Dat gekoketteer met Truus… Ze maakt bijna deel uit van de selectie. Dat zwamt en loopt er maar tussendoor. Als mensen uit Louis' managementgroep allemaal hun vrouw meenemen, zou hij er wat van zeggen. Maar Truus doet net of het haar selectie is", aldus de analyticus.

Het komt Derksen op gelach te staan in de studio. "Dus Truus heeft het WK verknald? Wat heeft die Truus hier nou mee te maken?", proest presentator Wilfred Genee. "Nou", antwoordt Derksen, "ik vind het heel irritant dat (Louis, red.) Van Gaal de pers niet te woord staat, de spelers niet uit hun woorden kunnen komen en Truus is doorlopend met haar huisvrouwengelul in beeld is!"

De hereniging van Louis met Truus in Qatar leverde een van de vele noemenswaardige mediamomenten op dit WK. De afzwaaiende bondscoach liep na de training naar haar toe, wat vastgelegd werd door de camera's van De Oranjewinter. Truus stelde voor een hapje te gaan eten, waar Louis vanwege een speciaal dieet echter niet aan wilde. "Maar je kan wel naar het hotel komen, gewoon bij mij op de kamer. Even een wippie maken", opperde de oefenmeester.