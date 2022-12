Engelsen zijn woest op ‘eerkrenkende’ actie van Kylian Mbappé

Zondag, 11 december 2022 om 09:45 • Tom Rofekamp • Laatste update: 11:00

Een actie van Kylian Mbappé gaat momenteel het hele internet over. De Franse steraanvaller barstte in de slotfase van de WK-kwartfinale tegen Engeland (2-1 winst) in lachen uit toen Harry Kane de inmiddels veelbesproken strafschop miste. Volgens vele Engelsen op Twitter dreef Mbappé daarmee de spot met de aanvalsleider van de Engelsen.

Bij een 2-1 achterstand in de tachtigste minuut beging Theo Hernández een overtreding op Mason Mount. De middenvelder van Chelsea ging naar de grond, waarop Kane voor de tweede keer die wedstrijd mocht aanleggen voor een strafschop. Schoot hij de eerste nog feilloos raak, ging numero twee huizenhoog over. Het kwam Kane op ogenschijnlijk hoongelach van WK-topscorer Mbappé te staan.

Dat viel bij veel Engelse fans op Twitter niet in goede aarde. "Ik haat hem. Hij is echt een vervelend mannetje", laat een supporter van the Three Lions weten. "Ik was altijd gek op hem, maar daar ben ik nu van afgestapt", voegt een ander daaraan toe. Ook Mbappé krijgt echter bijval: "Het was een beetje smakeloos, maar hij deed het tenminste niet in het gezicht van de Engelse spelers", zo redeneert een Twitteraar.

Engeland was het eerste team dat Mbappé enigszins onschadelijk wist te maken. Het wonderkind werd goed in toom gehouden door de eveneens bliksemsnelle Kyle Walker. De Franse doelpunten kwamen van Aurélien Tchouaméni (afstandsknal) en Olivier Giroud (kopbal). Beide malen was Antoine Griezmann aangever. Mbappé gaat met zijn vijf doelpunten nog wel altijd aan kop in het topscorersklassement van dit WK. Lionel Messi en Giroud volgen met vier doelpunten.

Kane: 'Ik zal er mee moeten leren leven'

De schlemiel van de Engelsen zat helemaal stuk na de wedstrijd. "Het is moeilijk te slikken voor mij en het team", sprak hij tegenover de BBC. "Het zal iets waarmee ik zal moeten leren leven. Ik kan mijn voorbereiding niet de schuld geven. Ik voelde het vertrouwen om hem te nemen, het ging alleen niet zoals ik gewild had." Kane evenaarde met zijn eerste doelpunt overigens wel het record van Engels topscorer aller tijden Wayne Rooney. De tachtigvoudig international kwam net als Rooney op 53 goals, waarvan hij er twee maakte op dit WK.