‘Je hoorde het gejammer van verdriet helemaal vanaf Doha nagalmen’

Zondag, 11 december 2022 om 08:40 • Tom Rofekamp • Laatste update: 08:55

Engeland likt de wonden na de uitschakeling op het WK. De Britse media laten zich overwegend trots uit over the Three Lions, die negentig minuten lang aanspraak maakten op een resultaat, maar uiteindelijk met 2-1 ten onder gingen tegen Frankrijk. Harry Kane had Engeland in de slotfase nog naast les Bleus kunnen schieten, echter vloog zijn strafschop hoog over. Niet alleen de media, maar ook bondscoach Gareth Southgate en oud-spits Wayne Rooney steken de goalgetter een hart onder de riem.

Kane had eerder op de avond al raak geschoten vanaf de strafschopstip, waarmee hij Engeland niet alleen naast Frankrijk zette, maar ook topscorer aller tijden Rooney evenaarde met 53 goals. Collega-spits Olivier Giroud bracht de stand een kwartier voor tijd echter weer in het voordeel van zij´n land, waardoor er enorme druk stond op Kanes tweede pingel, vier minuten voor tijd. De 29-jarige spits schoot huizenhoog over, en verzuimde daarmee zijn ploeg een verlenging te bezorgen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Rooney meldt zich op Twitter om steun te betuigen aan zijn nieuwe mederecordhouder. "Ik vind het enorm jammer voor de boys, maar ik ben trots op de manier waarop ze dit toernooi hebben gespeeld. Ze kunnen trots zijn. Mijn felicitaties gaan uit naar Harry Kane. Hij zal snel enig recordhouder worden en ik had me geen betere opvolger kunnen wensen. Hou je taai, Harry", aldus de huidig trainer van DC United. Engels bondscoach Southgate heeft al even mooie over voor Kane. "Zonder zijn doelpunten waren we nooit zo ver gekomen. Harry is ongelooflijk geweest voor ons, hij is een speler van wereldklasse en onze aanvoerder. Hij zal hier sterker door worden."

Trotse, meelevende pers

De bij tijd en wijle toch vernietigende Engelse media laten weten trots te zijn op hun land. The Guardian en de BBC reppen van een 'minstens even goed Engeland' en leven met Kane mee. "Toen hij overschoot, kon je het geween van verdriet horen nagalmen van Doha tot Londen. De tranen van de Engelse spelers zullen snel verdwijnen, maar de steek van dit verlies zal zeker nog even blijven hangen", schrijft eerstgenoemde. "Engeland is in het verleden beschuldigd van timide exits op grote toernooien, maar dit kan Gareth Southgate en zijn spelers niet verweten worden", voegt de BBC daaraan toe.