‘Ajax moet wel een miljoentje of tien neer gaan leggen voor Noppert’

Zondag, 11 december 2022 om 00:22 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 00:28

Het Nederlands elftal moest vrijdagavond op brute wijze een streep zetten door zijn WK-droom. Voor het programma Leeuwen bekijkt en bespreekt Voetbalzone samen met twee voetballers de WK-wedstrijden van de Oranje Leeuwen en de Marokkaanse Leeuwen van de Atlas. Voor Marokko – Portugal namen Ali Boussaboun en 113-voudig futsalinternational Mohamed Attaibi plaats in de analistenstoel. Na de wedstrijd tafelden zij met gastheer Justus Dingemanse nog eens na over alle zaken rond de kwartfinalestrijd van het Marokkaans elftal en blikten zij nog even terug op Oranje.

Waar Marokko zaterdag wel door wist te bekeren, lukte Oranje dat dus niet. Een kansloos ogende 2-0 achterstand werd door Wout Weghorst eigenhandig weggepoetst, waarna Argentinië in de strafschoppenserie koelbloediger bleek. Andries Noppert slaagde er niet in om een Zuid-Amerikaanse strafschop te keren, maar kan desondanks terugblikken op een geslaagd toernooi. De doelman van sc Heerenveen maakte een rustige indruk. "Ik vond hem solide", vindt Attaibi. "Hij heeft geen hele gekke reddingen hoeven maken, terwijl hij ook niet veel aan de tegendoelpunten kon doen. Misschien kon hij bij de eerste goal wel iets eerder uitkomen", doelt Attaibi op de openingstreffer van Nahuel Molina, die eenvoudig binnen kon schieten na een fraaie steekpass van Lionel Messi.

Boussaboun vindt dat Noppert niets te verwijten valt als het aankomt op de strafschoppenserie. "Het gaat niet alleen om de keeper die ze tegenhoudt, maar ook om de spelers die ze goed inschieten", stelt de voormalig aanvaller van onder meer Feyenoord. Attaibi is het daarmee eens, maar stipt ook aan dat Noppert door bondscoach Louis van Gaal wordt gezien als een penaltyspecialist. "Dan verwacht ik dat je in ieder geval bij één van die penalty's dichtbij bent. Dat was hij niet." Boussaboun stelt echter dat als iemand een penalty goed inschiet, de doelman bij voorbaat 'kansloos' is. Bij Argentinië stond Emiliano Martínez onder de lat, die zichtbaar in de hoofden van de Oranje-spelers probeerde te kruipen. "Voor Argentinië is het ook gewoon leven of dood. Ik had het gevoel dat zij iets meer wilden. Zij zijn iets beter met mentale spelletjes."

De selectie van Oranje is inmiddels weer op Nederlandse bodem. Waar er internationals zijn die onder contract staan bij grote Europese clubs, moet Noppert zich melden bij het relatief bescheiden sc Heerenveen. Als het aan Boussaboun ligt haalt Ajax Noppert binnen. "Ik denk dat Ajax er goed aan zou doen om een miljoentje of tien neer te leggen. Heerenveen is geen kleine club en die gaan geen genoegen nemen met vijf miljoen." Attaibi stipt aan dat Ajax 'wel wat centen heeft'. "Ze hebben een hele grote varken", reageert Boussaboun lachend. "Maar dat niet alleen. Hij is ook nog relatief jong (28, red.). Dat speelt ook mee. Hij kan nog minimaal tien jaar mee." Attaibi is het daarmee eens. "Hij zit in de kracht van zijn leven." Met Remko Pasveer (39) en Maarten Stekelenburg (40) hebben de Amsterdammers twee relatief oude doelmannen onder contract staan.