‘De overwinning van Marokko laat zien dat het bij Nederland tactisch niet klopt’

Zaterdag, 10 december 2022 om 23:34 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:38

Marokko heeft zich zaterdag ten koste van Portugal gekwalificeerd voor de halve finale van het WK 2022 in Qatar (1-0). Voor het programma Leeuwen bekijkt en bespreekt Voetbalzone samen met twee voetballers de WK-wedstrijden van de Oranje Leeuwen en de Marokkaanse Leeuwen van de Atlas. Voor Marokko – Portugal namen Ali Boussaboun en 113-voudig futsalinternational Mohamed Attaibi plaats in de analistenstoel. Na de wedstrijd tafelden zij met gastheer Justus Dingemanse nog eens na over alle zaken rond de kwartfinalestrijd van het Marokkaans elftal.

Het team van bondscoach Walid Regragui wist zaterdag redelijk sensationeel met 1-0 van Portugal te winnen. Toch kwam de overwinning niet helemaal uit de lucht vallen. Marokko incasseerde in het hele toernooi slechts één tegentreffer: een eigen doelpunt van Nayef Aguerd tegen Canada (2-1 overwinning). Het elftal van Regragui staat verdedigend bijzonder sterk en liet dat na de groepsfasewedstrijden ook zien in de achtste finalewedstrijd tegen Spanje (0-0, winst na strafschoppen) en in de kwartfinale tegen Portugal. "Ik denk dat het verschil met Nederland is dat Marokko in balbezit 4-3-3 speelt en dat het verdedigend heel compact staat", vertelt Attaibi. "Dat is het verschil. Bij Nederland was het 5-3-2 bij balverlies én bij balbezit."

"Nederland heeft op papier betere verdedigers, wereldverdedigers", haakt Boussaboun in. "Maar dit laat zien dat het tactisch niet klopt, waardoor je kwetsbaarder bent." Attaibi stipt aan dat de Nederlandse spelers van nature gewend zijn om 4-3-3 te spelen. "Dat zag je: het was onwennig. Natuurlijk, het geloof in het systeem en de trainer was er en ze doen hartstikke hun best, maar je zag gewoon dat het daardoor statischer werd dan normaal." Boussaboun noemt het spel van Oranje 'voorspelbaar' en 'onwennig'. Nederland wist in de kwartfinale tegen Argentinië nog wel op haast miraculeuze wijze de 2-2 te maken, maar moest vervolgens toezien hoe de Zuid-Amerikanen de strafschoppen beter namen.

In tegenstelling tot Nederland mag Marokko nog wel dromen van WK-succes. Nadat de manschappen van Regragui in een poule met België, Kroatië en Canada liefst zeven punten vergaarden, bleken ook Spanje en Portugal niet bij machte om de hechte Marokkaanse verdediging te doorbreken. Net als de defensie steekt ook doelman Yassine Bounou in blakende vorm, is ook Boussaboun opgevallen. De oud-aanvaller beloonde de keeper van Sevilla zelfs met een 10. "Zolang ze door blijven gaan, blijft die 10 ook staan", lacht Boussaboun. "Het is niet normaal. Het is natuurlijk heel lastig voor een keeper als je niet veel te doen krijgt. Dan komt er een moment dat je een redding moet maken en op de momenten dat hij er moet staan, staat hij er. Hij laat je nooit in de steek." Bounou zal woensdag in de halve finale tegen Frankrijk hopen dat hij wederom zijn doel schoon zal houden.