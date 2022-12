Van der Gijp zag ‘briesende aap’ bij Oranje: ‘Waar zit ik naar te kijken?’

Zaterdag, 10 december 2022 om 23:19 • Rian Rosendaal

René van der Gijp heeft op het WK regelmatig met verbazing gekeken naar de spelers van het Nederlands elftal. De vaste tafelgast van De Oranjewinter constateerde soms vreemd gedrag bij de internationals van Oranje en roept in dat kader op om gewoon weer normaal te doen. Van der Gijp keek na afloop van het verloren kwartfinaleduel met Argentinië vooral op van het gedrag van Wout Weghorst.

"Ik zie die jongens in een cirkeltje staan en dan staat Memphis nog zijn laatste gebedjes aan die jongens te vertellen", zo opent Van der Gijp zaterdagavond in de talkshow. "Dan komt Dumfries er nog overheen voor de laatste sacramenten waarschijnlijk. Waar zit ik naar te kijken? Dan zie ik Wout Weghorst en dat wordt allemaal gevoed door mensen die die jongens niet even de waarheid durven te vertellen. Dan zie ik die Weghorst als een briesende aap twintig minuten over dat veld rennen. Naar zijn vrouw, naar zijn neef, naar zijn nicht, naar zijn zaakwaarnemer, naar zijn broer", raakt de analist op stoom.

"Zou er nou niet iemand tegen hem kunnen zeggen: 'Wout, ga even lekker onder de douche staan, joh. Gewoon even lekker tien minuutjes. Even alles vergeten en alles weer in het juiste perspectief. Bakkie thee en de bus in en weer lekker naar het hotel'. Nee, iedereen voedt dit soort onzin", maakt Van der Gijp nog maar eens duidelijk. "Kijk, Memphis is een prima speler. Het is geen internationale topspeler, dat is het niet. Want wat is namelijk het vervelende in de top: daar wordt gekeken naar wat je niet kan. In de subtop wordt gekeken naar wat je wel kan."

"Dus bij Lyon was hij op zijn plek, maar bij Barcelona zeiden ze: 'hij heeft wel veel balverlies'. Bij Manchester United zeggen ze: 'hij doet soms wel moeilijke dingen'. Daarom past hij daar niet. Maar het is een weergaloze speler en hij wordt dadelijk topscorer aller tijden van Nederland", voorspelt de voormalig international van Oranje. "Dat is razend knap. Maar houd die onzin voor in de kleedkamer. Dat is toch potsierlijk om naar te kijken, zo met zijn allen in de middencirkel."

Ook Johan Derksen is behoorlijk kritisch op de Oranjespelers. "Jullie gaan helemaal voorbij aan het feit dat ze aan het einde van dit spektakel alleen maar minachting hebben uitgestraald. We hebben Van Gaal gehad met zijn onemanshows en iedereen die een kritische vraag durfde te stellen werd voor gek verklaard, die had er geen verstand van. Hij heeft geprobeerd zichzelf heilig te verklaren." Derksen verlegt de aandacht vervolgens weer naar de spelers. "En dan onze twee vedettes, Bergwijn en Memphis. Die hebben mokkend en mompelend achter een tafel gezeten. Memphis kreeg dezelfde streken als Van Gaal. Als twee dwazen die niet helemaal goed bij hun hoofd waren."

"En dat is minachting van het publiek. Ze kunnen wel een hekel hebben aan journalisten, maar die journalisten zijn het doorgeefluik naar het publiek. Het zijn geen profs, maar mislukte filmsterretjes die naast hun schoenen lopen en nog geen drie woorden achter elkaar kunnen zeggen. En als ze niet goed voetballen betekenen ze helemaal niets in de wereld", geeft Derksen de aanvallers van Oranje er nog eens flink van langs.