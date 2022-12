‘De beste wedstrijden die ze gespeeld hebben waren zonder hem’

Zondag, 11 december 2022

Cristiano Ronaldo dreigt zijn legendarische staat van dienst te beschadigen. Dat waarschuwen 113-voudig zaalvoetbalinternational Mohamed Attaibi en oud-prof Ali Boussaboun in het programma Leeuwen van Voetbalzone. Meerdere media namen Ronaldo's reactie onder de loep toen hij werd gepasseerd voor het WK-duel met Zwitserland (6-1 winst). Ook in de verloren kwartfinale tegen Marokko (1-0 verlies) startte de Portugese superster vanaf de bank. De huisanalisten vrezen dat zijn carrière als een nachtkaars uitgaat.

Ronaldo is ondanks zijn reserverol de eerste aanvoerder van Portugal, maar Attaibi twijfelt of die rol CR7 past. “Hij is gekozen op basis van zijn prestaties, maar niet vanwege zijn leiderschapskwaliteiten.” Boussoubon geeft zijn collega gelijk en illustreert Ronaldo’s gebrek aan leiderschap. “We weten allemaal dat hij een van de grootsten uit de geschiedenis is, maar ik vind het jammer dat hij zich van zijn slechtste kant laat zien. Zijn ego gaat voor alles. Tegen Zwitserland leverde Portugal een topprestatie, het publiek betaalt om jou te zien, dat je dan een paar spelers een hand geeft en naar binnen gaat; dat gaat er bij mij niet in.”

De oud-aanvaller vindt daarbij niet dat Ronaldo recht van spreken heeft. “De beste wedstrijden van Portugal waren zonder hem.” Mocht de Portugees zich nog willen manifesteren als een leider van de nationale ploeg, dan pleit Attairi voor aanpassingsgedrag. “Dat het niet om hem draait. Als hij niet goed speelt, moet hij anderen beter laten spelen. Coachen, power geven, adviezen geven. Als een steunpilaar rondom wedstrijden. Dat gevoel heb ik bij hem niet. Als hij speelt is het een leuke teamgenoot, maar als hij niet speelt, dan niet.” De zaalvoetballer excuseert zich bijna voor zijn woorden. “Dat we nu zo over hem praten, is zonde.”

“Dit tast zijn legacy aan”, trekt Boussaboun het zelfs nog breder. “Niet zijn voetbal, maar zijn personality. En je weet hoe het werkt", doelt hij op de verwoestende kracht van imagoschade. De analisten erkennen dat Ronaldo privé veel heeft meegemaakt, maar denken eveneens dat de 37-jarige zijn logische verval niet kan accepteren. “Hij ziet natuurlijk ook Messi beslissend zijn”, zegt Attaibi. “Assists geven, goals maken, basis staan. Messi speelt wel in die rol. Die ziet Mbappé en Neymar (bij Paris Saint-Germain) naast zich en denkt: ik ga ze bedienen.” Boussaboun verwacht echter geen verbetering. “Hij kan niet in de spiegel kijken.”