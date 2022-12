Team van de de kwartfinales op het WK: geen Argentijn, wel zes Leeuwen

Zaterdag, 10 december 2022 om 23:45 • Laatste update: 23:45

Voetballiefhebbers over de hele wereld kunnen tussen 20 november en 18 december genieten van het WK. Op het mondiale podium kunnen de spelers van de 32 deelnemende landen zich in de kijker spelen en Voetbalzone bekijkt per speelronde met behulp van statistieken en feitjes van Opta wie dat het beste doet. Dit zijn de elf spelers die na de kwartfinales in het Team van de Speelronde staan.

Negentig plus elf had in Nederland voor eeuwig verbonden kunnen zijn aan Wout Weghorst. De spits uit Borne viel in als onderdeel van ‘plan B’ en hielp Oranje met twee doelpunten toch nog aan een verlenging. Zijn laatste, na een ingestudeerde vrije trap, viel in de elfde minuut van de blessuretijd en nog nooit viel er in een knock-outwedstrijd op een WK zo’n late goal. Weghorst was daarnaast ook de eerste Nederlandse speler die als invaller twee keer scoorde op een WK en dat zijn cijfers waar we, de aanvaller van Besiktas voorop, graag wat aan hadden gehad. De strafschoppenserie bepaalde echter anders. Toch verdient Weghorst als Oranje-leeuw een plekje in het elftal, net als vijf Leeuwen van de Atlas.

Uitgelicht:

Marokko voegde immers nog maar eens een hoofdstuk toe aan het al imposante WK-sprookje door Portugal uit te schakelen en opnieuw blonk de formatie van bondscoach Walid Regragui uit in vechtlust. Bijna alle spelers hadden dan ook een plekje in het sterrenelftal verdiend, maar uiteindelijk viel de keuze op vijf absolute uitblinkers. Door hun inspanningen hield Marokko alweer voor de vierde keer dit WK de nul en moeten ze nog altijd een tegendoelpunt krijgen dat door een tegenstander wordt gemaakt. Het enige doelpunt tegen werd immers door Nayef Aguerd in eigen goal gewerkt. Wie gaat dit collectief stoppen?

Dat zouden in de halve finale de Fransen kunnen worden. Ook Kroatië maakt nog altijd kans op de wereldtitel na een imposante overwinning op Brazilië en dat lukte door middel van opnieuw een succesvolle strafschoppenserie. Dominik Livakovic pakte in de 120 minuten speeltijd al een hoofdrol door de ene na de andere Braziliaanse kans te verijdelen en keerde in de strafschoppenserie ook nog eens een penalty van Rodrygo. In de achtste finale tegen Japan stopte Livakovic ook al drie strafschoppen en mede daardoor hebben de Kroaten nog nooit een strafschoppenserie verloren op een WK.

Het Team van de kwartfinales: Dominik Livakovic (Kroatië); Achraf Hakimi (Marokko), Jawad El Yamiq (Marokko), Josko Gvardiol (Kroatië), Yahia Attiat-Allah (Marokko); Luka Modric (Kroatië), Aurélien Tchouaméni (Frankrijk), Azzedine Ounahi (Marokko); Bukayo Saka (Engeland), Wout Weghorst (Nederland), Sofiane Boufal (Marokko).