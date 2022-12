Frankrijk dankt Giroud en is halvefinalist na enorme flater Kane

Zaterdag, 10 december 2022 om 22:00 • Rian Rosendaal • Laatste update: 22:33

Frankrijk staat in de halve finale van het WK. In een zeer onderhoudende kwartfinale werd zaterdagavond met 1-2 gewonnen van Engeland, dat met name na rust toch echt de betere ploeg was. Olivier Giroud was de matchwinner bij de wereldkampioen van 2018. Harry Kane was de schlemiel aan de kant van de Engelsen vanwege een strafschop kort voor tijd die over het doel vloog. Frankrijk trok de zwaarbevochten overwinning over de streep en staat woensdag tegenover Marokko.

Zowel Didier Deschamps als Gareth Southgate stuurde een ongewijzigd elftal het veld in. Doelman Hugo Lloris startte dus en is met 143 interlands recordinternational van Frankrijk. Jordan Pickford, zijn collega aan de andere kant, stond voor de vijftigste keer onder de lat bij the Three Lions. Kane begon met 52 doelpunten achter zijn naam aan het kwartfinaleduel, een minder dan de Engelse topscorer aller tijden Wayne Rooney. Dat Kylian Mbappé aan de aftrap verscheen was een goed teken voor Frankrijk, want met de spits als basisspeler wist de regerend wereldkampioen alle negen duels op een WK winnend af te sluiten.

Alle ogen zijn gericht op Mbappe, maar Tchouaméni opent de score. Die knalt de bal even in de verre hoek. #ENGFRA #WK2022 pic.twitter.com/A7uArIS8rU — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) December 10, 2022

Voorafgaand aan de clash in het Al Bayt Stadium werd een vraag vaak gesteld: hoe gaat de Engelse verdediging Mbappé, WK-topscorer met vijf treffers, afstoppen? De topschutter begon vanaf links, waardoor rechtsback Kyle Walker vaak met hem te maken kreeg op de flank. Engeland kende in de beginfase weinig ontzag voor de opponent, al gaf Frankrijk in de elfde minuut een waarschuwing af. Ousmane Dembélé en Antoine Griezmann profiteerden van matig verdedigen van Luke Shaw en Griezmann gaf vervolgens voor vanaf rechts. De kopbal van Olivier Giroud was echter recht op Pickford af. De Engelse formatie probeerde hoog druk te zetten, maar gaandeweg de eerste helft kwam Frankrijk steeds meer in zijn ritme. Mbappé had enkele fraaie voorzetten in petto, waaronder eentje op Dembélé. De vleugelaanvaller kon echter net niet bij de bal.

Na ruim een kwartier spelen brak Frankrijk de ban. Na het rustig rondspelen rond de zestien van Engeland legde Griezmann de bal breed op Tchouaméni, die de bal door de benen van Jude Bellingham en van ongeveer twintig meter in een keer in de rechterbenedenhoek schoot: 0-1. Pickford zat in de goede hoek, maar kon de vroege achterstand van zijn ploeg niet voorkomen. Grote vreugde bij Frankrijk en de supporters van les Bleus in het stadion. De spelers van Engeland protesteerde nog bij de arbitrage vanwege een vermeende overtreding op Bukayo Saka aan de andere kant van het veld. Scheidsrechter Wilton Sampaio en de VAR vonden echter niet dat de aanvaller een vrije trap verdiende en het doelpunt van Frankrijk werd dan ook niet geannuleerd.

Zo, de tweede helft is begonnen. Een heerlijke volley van Jude Bellingham vliegt bijna in het doel.#ENGFRA #WK2022 pic.twitter.com/VjsBzZpX6W — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) December 10, 2022

Engeland rechtte de rug en hoopte snel op gelijke hoogte te komen. Shaw krulde een vrije trap van net buiten de zestien om de muur, maar zijn inzet was een makkelijke prooi voor Lloris. De Franse keeper redde kort daarna toen Kane van dichtbij probeerde te scoren. De afvallende bal kwam bij Jordan Henderson, die Bellingham bij de tweede paal bediende. De middenvelder kon echter niet bij de bal, waardoor de kans in rook opging. Engeland blijf jagen op de 1-1 en die leek dichtbij te zijn toen Kane op de rand van de zestien onderuitging na een duel met bewaker Dayot Upamecano. Na een check van de VAR werd duidelijk dat de bal niet op de stip zou worden gelegd. Diezelfde Kane probeerde het na een halfuur spelen met een hard schot, met Lloris die de van richting veranderde bal naast het doel werkte. Frankrijk liet zich niet verrassen in het restant van de eerste helft en zocht de kleedkamer op met een minieme voorsprong.

Dat Engeland het nog lang niet had opgegeven, werd duidelijk in de 47ste minuut. Een prachtige volley vanaf de rand van de zestien van Bellingham kon maar net worden overgetikt door Lloris. Het geloof groeide bij de ploeg van Southgate en de zo gewenste gelijkmaker kwam zeven minuten na de hervatting. Saka combineerde met Bellingham en eerstgenoemde werd neergelegd door Tchouaméni. Sampaio twijfelde niet en wees gelijk naar de stip. Het was uiteraard Kane die het klusje mocht klaren vanaf elf meter. Met zijn knal in de linkerhoek, met Lloris die de verkeerde hoek koos, kwam de aanvalsleider op 53 doelpunten, waarmee hij topscorer aller tijden Rooney evenaart. Kane legde de bal eerst nog even goed voordat er werd gefloten, maar dat was dus niet van invloed op het eindresultaat.

In een poging het doel te slopen zet Kane zijn land meteen maar op gelijke hoogte met Frankrijk.#ENGFRA #WK2022 pic.twitter.com/mJQet2Tnb0 — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) December 10, 2022

De gelijkmaker leek Frankrijk wakker te schudden en het was Adrien Rabiot die een minuut na de benutte penalty van Kane een poging op doel waagde. De alerte Pickford hield zijn ploeg op de been met een goede redding in de hoek. Dat er een plaats in de halve finale op het spel stond werd steeds meer duidelijk. Engeland werd steeds beter en Frankrijk moest steeds meer achteruit. Saka stichtte weer gevaar vanaf rechts en zijn voorzet kwam bij Kane terecht. Het daaropvolgende schot van de doelpuntenmaker was een prooi voor Lloris, die na rust steeds meer te doen kreeg. De Franse recordinternational was van grote waarde voor zijn ploeg toen hij in de 70ste minuut een kopbal van de mee opgekomen Harry Maguire naast de paal tikte.

Engeland rook bloed en zocht twee minuten later maar weer eens de aanval op. Shaw zette voor vanaf links en het was Saka die zijn bewaker Theo Hernández weer eens te snel af was. Het schot van de vleugelaanvaller vloog echter voor het doel langs. Engeland en met name Bellingham dacht aan een strafschop toen Upamecano een onhandig tackle inzette op de middenvelder. Dit keer werd de bal ook niet op de stip gelegd. Het overwicht leverde de Engelsen geen voorsprong op het was juist Frankrijk dat de voorsprong herstelde. Giroud liet eerst nog een grote kans onbenut toen zijn volley recht op Pickford ging. Kort daarna was het alsnog raak voor de 36-jarige aanvaller. Griezmann slingerde de bal voor na een afgeslagen hoekschop en het was Giroud die raak kopte bij de eerste paal. De bal werd nog even geraakt door Maguire op weg naar het net. De wedstrijd op zijn kop, want Engeland was echt beter na rust.

Chef doelpunt doet het! Giroud kopt een bal van Griezmann binnen en zo staat Frankrijk weer voor.#ENGFRA #WK2022 pic.twitter.com/wKuvwlsS2l — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) December 10, 2022

De kans op een gelijkmaker kwam echter al snel. Hernández duwde Mason Mount opzichtig naar de grond in de zestien en na een check bij de VAR kreeg Engeland wederom een penalty. Een buitenkansje voor Kane om topscorer aller tijden te worden met 54 treffers, maar de normaal zo koelbloedige aanvaller schoot de bal over het doel. Afgrijzen in het Engelse kamp en pure opluchting bij Lloris en consorten. Kort na de misser werd Phil Foden afgelost door Marcus Rashford. Voor de strafschop was Raheem Sterling al binnen de lijnen gekomen, als vervanger van Saka. Engeland bleef tot het einde vechten en hopen op een late gelijkmaker. Die kwam er echter niet in de acht minuten aan blessuretijd, ook niet toen Rashford in de slotseconde aanlegde voor een vrije trap. Zijn inzet vloog net over het Franse doel, waarna het laatste fluitsignaal klonk. Frankrijk vierde feest en treedt woensdag in de halve finale aan tegen Marokko.