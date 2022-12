Georgina Rodríguez is helemaal klaar met Portugese bondscoach en haalt uit

Zaterdag, 10 december 2022 om 21:25 • Mart van Mourik

Social media vormen anno 2022 een hoeksteen van de samenleving. Topspelers als Lionel Messi, Memphis Depay en Cristiano Ronaldo, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen. Bijzondere voetbalmomenten gaan bovendien razendsnel de hele planeet over. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Georgina Rodríguez, de vriendin van Cristiano Ronaldo, heeft via Instagram een sneer uitgedeeld aan bondscoach Fernando Santos. Het supermodel is duidelijk niet te spreken over het besluit van de keuzeheer om de 37-jarige aanvaller vanaf de bank te laten starten in het verloren duel met Marokko (1-0). “Jouw vriend en coach heeft vandaag weer een verkeerde beslissing genomen. Een vriend die je zo bewonderde en voor wie je zoveel respect had. Je kunt de beste speler ter wereld en het krachtigste wapen dat je hebt niet onderschatten, net zoals je niet kunt opkomen voor iemand die het niet verdient. Hij zag zelf dat alles veranderde toen jij erin kwam, maar toen was het al te laat”, aldus Rodríguez.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De Instagram Story van Georgina Rodríguez