‘De prestatie van Marokko is groter dan het wereldkampioenschap van Frankrijk’

Zaterdag, 10 december 2022 om 22:15 • Kevin van Buuren • Laatste update: 22:23

Marokko heeft zich zaterdag ten koste van Portugal gekwalificeerd voor de halve finale van het WK 2022 in Qatar (1-0). Voor het programma Leeuwen bekijkt en bespreekt Voetbalzone samen met twee voetballers de WK-wedstrijden van de Oranje Leeuwen en de Marokkaanse Leeuwen van de Atlas. Voor Marokko – Portugal namen Ali Boussaboun en 113-voudig futsalinternational Mohamed Attaibi plaats in de analistenstoel. Na de wedstrijd tafelden zij met gastheer Justus Dingemanse nog eens na over alle zaken rond de kwartfinalestrijd van het Marokkaans elftal.

Bij de basisopstelling zagen de gelegenheidsanalisten twee belangrijke namen missen. Verdedigers Nayef Aguerd en Noussair Mazraoui konden vanwege blessures niet meedoen, terwijl ook Romain Saïss in de tweede helft uitviel. Marokko bleek echter even onpasseerbaar als in de voorgaande wedstrijden. “Hun vervangers hebben het opgepikt waar de rest was gebleven: bikkelen, niks geks doen en duels winnen”, zegt Attaibi. Boussaboun roemt de man aan het roer. “Dit is echt de hand van de trainer. Ze gaan voor elkaar door het vuur. Niemand verzaakt.”

De gasten vonden Portugal een zorgwekkendere tegenstander dan Spanje, dat in de achtste finale diens Waterloo vond tegen de Marokkanen. “Spanje heeft geen plan B, Portugal kan met één of twee aanvallende middenvelders spelen. Ze hebben meer smaken”, licht Attaibi toe. “Maar Marokko speelt in dezelfde discipline. Ik zei al: als er een goal valt, is het via een carambole; een bal die van richting veranderd. Ze gaan niet uitgespeeld worden, daar staat Marokko te goed voor. Ze hebben de beste defensie van het WK.”

Boussaboun ziet daarin een belangrijk verschil met Nederland. Waar Oranje defensieve zekerheid inbouwde met vijf verdedigers, doet Marokko hetzelfde met vier man achterop en een controlerende ‘6’. “Nederland heeft op papier betere verdedigers, maar tactisch klopt het niet. Dat maakt ze kwetsbaar en voorspelbaar.” Attaibi zag Marokko zich een stuk minder lineair onder de druk uitvoetballen. “Ze durven echt. Met korte combinaties.” Ook zijn collega prijst de basis van de halvefinalist. “Ze verdedigen compact en werken hard, maar kunnen ook keigoed voetballen. Dat is een dodelijke combinatie.”

Toch wordt Attaibi soms een beetje zenuwachtig van misschien wel de koelste kikker in de opbouw: Yassine Bounou. “Soms is hij te lang aan die bal, dan denk ik: schiet hem weg!” Als leider van de Marokkaanse defensie ontpopt de doelman zich langzaamaan tot kandidaat voor de gouden handschoen (de prijs voor beste keeper van het toernooi). “Niet normaal”, start Boussaboun zijn lofzang. “Het is heel lastig voor een keeper als je niet veel te doen krijgt. Hij laat zijn ploeg nooit in de steek. Het is als verdedigende linie ook heel fijn als je rust achter je hebt.”

Portugal was alweer de vijfde tegenstander die niet wist te scoren (het enige tegendoelpunt betreft een eigen goal van Marokko tegen Canada) tegen de Leeuwen van de Atlas. De analisten zien een unieke geest in de groep. “Bij Portugal zie je bijvoorbeeld een ster op de bank”, doelt Boussaboun op Cristiano Ronaldo. “In het voetbal heb je ego’s. Als die er dan al geïrriteerd inkomt... Bij Marokko zitten mensen die gretig en blij zijn als ze erin komen. Zulke sterren die egoïstisch zijn, die verstoren het groepsproces.”

Naast een goede teamprestatie weten individuele spelers in de Marokkaanse selectie zichzelf in de spotlights te zetten, weet ook Attaibi. “Normaal gesproken is Amrabat de belangrijkste speler, maar vandaag was Azzedine Ounahi mijn favoriet. Niet normaal. Hij durft een man uit te spelen, blijft rustig aan de bal en is overal te vinden. Hij was voor mij de beste man.” Zijn collega refereert naar eerdere wedstrijden. “Ik ben heel kritisch op hem geweest, maar hij heeft zich herpakt. Hij laat zien wat de trainer al die tijd in hem zag op trainingen.”

Als de analisten een kritiekpunt moeten noemen, is het dat Marokko moeilijk wedstrijden 'doodmaakt'. “In de eerste helft zag je ook, wanneer ze voor de goal komen, komen ze onrustig over. Wild schieten”, zegt Attaibi. De treffer met het hoofd van Youssef En-Nesyri kwam dan ook letterlijk uit de lucht vallen. “Er werd gezegd: ‘goede voorzet’, maar dat was het helemaal niet. Het was gewoon een vuurpijl.” Reservespits Walid Cheddira kon de gasten ook niet bekoren. “Ik ben niet gecharmeerd. Wat brengt hij tot nu? Dan staat hij in de min”, zegt Boussaboun over de aanvaller die een veelbelovende counter om zeep hielp en per slot van rekening het veld moest ruimen na zijn tweede gele kaart.

Marokko is het eerste Afrikaanse land ooit dat de halve finales van het WK bereikt. “Dit doet heel veel voor het Marokkaanse voetbal”, zegt Attaibi. “De volgende generaties die twijfelen over Marokko, Frankrijk, België of Nederland. Die gaan mooi bij Marokko voetballen.” Boussaboun pleit voor een multidimensionale toekomstvisie. “Ik hoop dat ze hier in Marokko mee aan de slag gaan. Het opleiden van spelers. Er is zo veel talent, maar niet iedereen heeft de mogelijkheden om dat talent te etaleren.” Hij benadrukt vervolgens nogmaals de omvang van deze prestatie: "De halvefinaleplek van Marokko is groter dan het wereldkampioenschap van Frankrijk." Tot slot kijken de huisanalisten vooruit naar de halve finale. “Ik hoop dat de jongens hersteld zijn. Wanneer iedereen fit is, zijn ze voor niemand bang. Het is zelfs andersom: niemand wil tegen Marokko spelen”, besluit Attaibi.