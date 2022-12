Huilende Nordin Amrabat kust broer op voorhoofd: ‘Laatste vier! Halve finale!’

Zaterdag, 10 december 2022 om 19:40 • Rian Rosendaal • Laatste update: 20:26

Marokko staat in de halve finale van het WK en dat zorgt na afloop voor de nodige emoties bij Sofyan Amrabat. De controlerende middenvelder was tot tranen geroerd tijdens het interview met de NOS. Nordin Amrabat was in het stadion getuige van de 1-0 overwinning op Portugal en de voormalig international had in de mixed zone mooie woorden voor zijn uitblinkende broer.

"Ik was zo emotioneel, ik wilde bijna gaan huilen", vertelt de emotionele Nordin Amrabat in gesprek met verslaggever Joep Schreuder. "Ongelooflijk. Ik was met mijn ouders, die waren bijna aan het huilen. Met al die mensen om ons heen. Wat moet ik zeggen? Laatste vier van de wereld, laatste vier! Halve finale! Ongelooflijk, Mashallah (Wat God heeft gewild, red.)." De speler van AEK Athene geeft daarna een kus op het voorhoofd van zijn broer.

Broers Amrabat tot tranen geroerd: 'Dit is ongelofelijk, ik ben zo trots op hem' https://t.co/oMBjkWNxtw — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) December 10, 2022

Schreuder vraagt daarna aan Sofyan Amrabat hoe hij aankijkt tegen dit voor Marokko enorm succesvolle WK, met onder meer zeges op België en Spanje. "Ik weet niet of we dit hebben durven dromen, het is ongelooflijk. Als je ons vandaag ook weer ziet spelen. Misschien niet eens het beste voetbal, maar gewoon de teamspirit." Schreuder wil meer weten over die teamspirit, maar hij wordt kort onderbroken door Nordin Amrabat, die twee keer hardop zegt: 'Denken dat je het kunt." Zijn broer rept over een 'dikverdiende' overwinning op Portugal in de kwartfinale.

"We moeten van heel diep komen. Want zij hebben het in de vorige wedstrijd (6-1 overwinning op Zwitserland, red.) makkelijk gehad. En ik moet eerlijk bekennen dat mijn benen al zwaar waren toen de wedstrijd begon", zo erkent Sofyan Amrabat. "Het was echt een slagveld en ik heb letterlijk overal pijn. Niet normaal, ik kan amper vooruit." Schreuder brengt naar voren dat de spelers van Marokko afgelopen week een vitamineshot hebben gehad in het ziekenhuis. "We hebben 120 minuten als gekken gerend, vijftien kilometer (tegen Spanje, red.). Het hele toernooi is ontzettend zwaar, je speelt om de drie dagen. Mensen onderschatten dat misschien. En het is een zwaar seizoen, want ik zit al op dertig wedstrijden", benadrukt de controleur van Fiorentina.

Schreuder ziet ondertussen dat Nordin Amrabat nog steeds tegen de tranen vecht. "Ja, ik ben sprakeloos. Ik heb kippenvel. Het is ongelooflijk dat je dit als broer van dichtbij kan meemaken. Het is echt een onvergetelijk moment." Sofyan Amrabat eindigt met een dankwoord richting zijn broer. "Mijn hele carrière helpt hij mij. Hij verdient het ook, het is voor hem ook een overwinning. Hij is mijn grote voorbeeld, ja." Marokko speelt woensdag tegen de winnaar van het duel tussen Engeland en Frankrijk, die zaterdagavond in actie komen in de kwartfinale.