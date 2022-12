Regragui schrijft geschiedenis en dankt heel continent voor succesverhaal

Zaterdag, 10 december 2022 om 20:11 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:13

Marokko heeft zaterdag geschiedenis geschreven door als eerste Afrikaanse land ooit de halve finale van een WK te halen. Door een rake kopbal van Youssef En-Nesyri werd het verschil al voor rust gemaakt: 1-0. Succestrainer Walid Regragui was na afloop dan ook bijzonder trots op zijn ploeg. "Ik zei voor de wedstrijd dat we geschiedenis moesten schrijven voor Afrika en dat hebben we gedaan."

De halve finaleplaats van de Noord-Afrikanen is gezien het feit dat Regragui pas 81 dagen voor de start van het toernooi in Qatar het stokje van Vahid Halilhodzic overnam helemaal bijzonder te noemen. "Ik ben heel blij", liet Regragui weten voor de camera van TF1. "Men heeft gezien dat het niet makkelijk is om van ons te winnen. Deze wedstrijd leek op die van Spanje. Portugal heeft ons goed bestudeerd, maar toch konden we ons plan uitvoeren, ondanks de vermoeidheid na de achtste finale." In die wedstrijd kwamen zowel Spanje als Marokko niet tot scoren en zetten de Zuid-Europeanen regelmatig grote druk op de Marokkaanse defensie.

Ook in de wedstrijd tegen Portugal ging het niet altijd even makkelijk voor Marokko, maar toch wist de ploeg van Regragui stand te houden. De ploeg incasseerde dit toernooi slechts één doelpint: een eigen goal van Nayef Aguerd tegen Canada (1-2 overwinning). "We willen laten zien dat Afrika hier verdient te zijn. We hebben een heel continent en de hele Arabische wereld achter ons staan. Dat is heel veel energie dat achter ons staat. We gaan er alles aan doen en alles geven wat we hebben", doelt Regragui op de halve finale tegen Engeland of Frankrijk. Dat duel wordt zaterdagavond gespeeld. De Leeuwen van de Atlas verrasten in de groepsfase al door in een poule met België, Kroatië en Canada als groepswinnaar te eindigen.

Nadat er na strafschoppen in de achtste finale werd afgerekend met Spanje, moest ook ook Portugal zijn meerdere erkennen in Marokko. "Dit is geen wonder, maar werk", benadrukt de succestrainer bij het Portugese Record. "We zijn een geweldig team met een groot hart. We waren veel beter qua verlangen en passie. We zijn hier om te laten zien wie we zijn. Het is een heel moeilijk toernooi, maar kijk tegen wie we al gespeeld hebben. We hebben nederigheid en de energie van de Afrikaanse en Arabische mensen gebruikt. Ons pad loopt altijd naar voren. Ik ben heel trots op deze geweldige spelers, net als de hele staf. We zullen snel herstellen en dat zal moeten, want er komt opnieuw een geweldig team aan."