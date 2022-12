Mateu Lahoz duikt op na bizar optreden in ‘oorlog’ tussen Oranje en Argentinië

Zaterdag, 10 december 2022 om 18:33 • Mart van Mourik

Antonio Mateu Lahoz heeft voor het eerst gereageerd op zijn controversiële optreden in het duel tussen Nederland en Argentinië. De veelbesproken arbiter kreeg tijdens en na afloop van de WK-kraker forse kritiek te verwerken. In een reactie aan verslaggever Manolo Lama van het Spaanse COPE laat de scheidsrechter weten dat de kwartfinale de moeilijkste wedstrijd was die hij ooit heeft gefloten.

Lahoz kreeg van beide landen en de internationale pers een storm van kritiek over zich heen vanwege zijn manier van leidinggeven. De Spaanse arbiter deelde liefst negentien gele kaarten uit en brak daarmee een WK-record. De leidsman is zelf nog niet voor de camera verschenen na de kwartfinale, maar hij heeft inmiddels gesproken met verslaggever Lama. Laatstgenoemde parafraseert Lahoz in een tweet.

??Informa @lamacope:



???"He podido hablar con el equipo de Mateu y me cuentan que jamás había dirigido un partido en el que los jugadores le ayudaran menos, en el que hubiera tal guerra entre banquillos. No era un partido de fútbol normal".#COPEMundial?? pic.twitter.com/taGbysfw1H — Tiempo de Juego (@tjcope) December 10, 2022

“Ik heb met het team van Mateu gesproken en ze hebben mij verteld dat zij nog nooit een wedstrijd hebben geleid waarin hij zo weinig steun vond bij spelers en waarin een oorlog was tussen de reservebanken. Het was geen normale voetbalwedstrijd”, zo schrijft Lama op Twitter. De journalist vroeg om een reactie, daar meerdere spelers van zowel Argentinië als Nederland in de interviews klaagden over Lahoz.

Marten de Roon was één van de Nederlanders die weinig begreep van de acties van Lahoz. “Hij was aan het smijten met kaarten, ik heb nog nooit zoiets gezien.” Ook Frenkie de Jong sprak zich duidelijk uit na afloop. “Het is een aardige gast, een goede scheidsrechter. Maar hier was hij niet voor rede vatbaar. Ik denk dat hij de weg kwijtraakte in de verlenging.” Van de Argentijnen spraken onder meer Lautaro Martínez, Emiliano Martínez en Lionel Messi zich hard uit over Lahoz.