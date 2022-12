En-Nesyri houdt Marokkaans WK-sprookje in leven en kopt Portugal naar huis

Zaterdag, 10 december 2022 om 17:55 • Tom Rofekamp

Het WK-sprookje van Marokko leeft voort. De Noord-Afrikanen maakten in de kwartfinale andermaal hun status van 'stuntploeg van Qatar' waar door Portugal met 1-0 naar huis te sturen. Youssef En-Nesyri groeide uit tot nationale held door de enige treffer te verzorgen. In de halve finale wacht Engeland of Frankrijk, die om 20.00 uur de degens kruisen.

Walid Regragui kreeg al voor aanvang een flinke domper te verwerken. Noussair Mazraoui en Nayef Aguerd waren niet ongeschonden uit het duel met Spanje gekomen, waardoor de bondscoach van Marokko moest improviseren in de defensie. Jawad El Yamiq en Yahia Attiat-Allah verschenen zo aan de aftrap. Ook Hakim Ziyech en Sofyan Amrabat verschenen zoals gewoonlijk op het startformulier bij Marokko. Bij tegenstander Portugal zat Cristiano Ronaldo wederom op de bank.

Doelpunt Marokko! En-Nesyri vliegt de lucht in, komt hoger dan alles en iedereen en zet Marokko op voorsprong. Nu wordt het leuk.#MARPOR #WK2022 pic.twitter.com/YHoFhHrmLn — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) December 10, 2022



In misschien wel hun belangrijkste wedstrijd ooit voorkwam Yassine Bounou een vroege achterstand voor de Leeuwen van de Atlas. De doelman van Sevilla redde knap op een kopstoot van João Félix. Amper twee minuten later liet ook Marokko van zich horen. Ziyech legde een corner panklaar op de bol van spits En-Nesyri, wiens kopbal echter net als bij Félix even daarvoor over het doel zeilde.

Het spel golfde op en neer, waarbij Bounou en collega aan de overkant Diogo Costa beiden tot scherpte werden gemaand. Na een klein half uur leek eerstgenoemde verslagen te worden door Félix, ware het niet dat de rug van El Yamiq in de weg stond. En-Nesyri had even daarvoor al een fijne Marokkaanse kans om zeep geholpen. Soufiane Boufal deed het in minuut 38 al niet veel beter.

De Portugezen willen heel graag snel de gelijkmaker maken. Met een mooi schot vanaf de rechterkant van het veld schiet Bruno Fernandes op de lat.#MARPOR #WK2022 pic.twitter.com/wiDXZTVrV9 — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) December 10, 2022

Marokko rukte echter meer en meer op richting het Portugese doel en kreeg vlak voor de thee loon naar werken. Attiat-Allah slingerde de bal voor vanaf links en En-Nesyri torende boven alles en iedereen uit om de 1-0 binnen te koppen. Costa zat daarbij gruwelijk mis. Hij zag Bruno Fernandes vrijwel direct na zijn fout bijna de schade herstellen, maar de inzet van de middenvelder belandde op de lat.

De elf van Regragui konden zo met een goed gevoel de rust in, en de dopamine leek ook na de hervatting nog altijd zijn werk te doen. El Yamiq werkte in minuut 49 namelijk bijna de 0-2 tegen de touwen (uit een vrije trap van Ziyech). Portugees bondscoach Fernando Santos voelde zich genoodzaakt in te grijpen en bracht zowel Ronaldo als João Cancelo binnen de lijnen. Die kregen niet lang te maken met Romain Saïss, die zich in minuut 57 moest laten vervangen wegens een blessure. Achraf Hakimi bleef daardoor de enige overgebleven 'basisverdediger' van Marokko.

Het speelde de Noord-Afrikanen lang geen parten. Ze hielden het slot goed op de deur en stonden acht minuten voor tijd pas weer een écht Portugees wapenfeit toe. Félix zag Bounou echter andermaal redden op zijn poging. Zonder de moegestreden Ziyech en Boufal en met Yayha Jabrane en ex-AZ'er Zakaria Aboukhlal werd het een ware slijtageslag voor de Marokkanen. Ze overleefden (dankzij Bounou) een gevaarlijke inzet van Ronaldo én een manmindersituatie, daar Walid Cheddira zijn tweede gele kaart kreeg.