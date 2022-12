Denzel Dumfries geschorst voor kraker bij officiële rentree Ronald Koeman

Denzel Dumfries moet de kraker in de EK-kwalificatiereeks tegen Frankrijk aan zich voorbij laten gaan. De 26-jarige rechtsback kreeg vrijdagavond na afloop van de verloren kwartfinale tegen Argentinië (3-4 n.s.) een tweede gele kaart van scheidsrechter Antonio Mateu Lahoz en is daardoor geschorst voor de eerstvolgende interland. Ronald Koeman kan bij zijn officiële rentree als bondscoach daardoor niet beschikken over Dumfries in het Stade de France.

De rechtsback kreeg kort vóór de strafschoppenreeks een gele kaart van de scheidsrechter wegens het provoceren van de tegenstander en na de winnende penalty van Lautaro Martínez kreeg Dumfries zijn tweede. De 42-voudig international is daardoor geschorst voor de wedstrijd in Frankrijk op 24 maart van volgend jaar. Dumfries wilde vrijdagavond na afloop van het duel met de Argentijnen niet precies vertellen wat er was gebeurd.

“Je weet dat Nederland-Argentinië een verhit potje is, dat je wordt uitgedaagd en dat er opstootjes komen”, zei de rechtsback in gesprek met Voetbal International. “Je probeert elkaar te provoceren, het gaat over en weer. Ik was zelf ook bezig. Je probeert alles te doen. Zij ook. Ik houd er niet van om naar andere spelers te wijzen, maar ik had zo mijn redenen. Of dat slim is weet ik niet... Er gebeurde iets waardoor ik reageerde.”

Koeman begint over een maand aan zijn tweede klus als bondscoach van het Nederlands elftal. De eerste wedstrijden staan eind maart op het programma, wanneer Oranje dus aan de kwalificatiereeks voor het EK van 2024 begint. Naast Frankrijk treft Nederland ook Griekenland, Ierland en Gibraltar. Oranje treft het laatstgenoemde land daags na het duel met Frankrijk, waardoor Dumfries tegen Gibraltar weer inzetbaar is.