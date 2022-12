Wout Weghorst én de beelden leggen uit wat er misging tussen hem en Messi

Zaterdag, 10 december 2022 om 15:51 • Tom Rofekamp • Laatste update: 16:19

Wout Weghorst heeft tekst en uitleg gegeven bij wat er na afloop van Nederland - Argentinië misging tussen hem en Lionel Messi. Volgens de spits van Oranje weigerde Messi hem een hand te geven, waarop de zevenvoudig Ballon d'Or-winnaar flink uit zijn slof sprong. Ook nieuwe beelden van het incident laten zien hoe het akkefietje tussen Weghorst en de Argentijnen daadwerkelijk verliep.

De gemoederen liepen niet alleen tijdens, maar ook na de kwartfinale van het WK hoog op. Zo maakte Messi al een 'babbelgebaar' richting Louis van Gaal, en ook Weghorst moest het ontgelden. Tijdens zijn interview met het Argentijnse TycSports schreeuwde Messi naar de spits van Besiktas, waarop verslaggever Gasón Edui de 35-jarige aanvaller tot kalmte moest manen. "Naar wie kijk je? Wat kijk je? Loop door, bobo!", zou Messi geroepen hebben.

QUE MIRAS BOBO JAJAJAJAJAJAJAA BASADO MI CAPITÁN pic.twitter.com/yoFUNu9eCO — La Scaloneta ???? (@LaScaloneta) December 9, 2022

Weghorst legt uit dat daar een kleine historie aan voorafging. "Ik wilde hem een hand geven na de wedstrijd, omdat ik veel respect voor hem heb als voetballer. Maar hij sloeg mijn hand weg en wilde niet met me praten. En hij sprak – alhoewel mijn Spaans niet zo goed is – onrespectvolle woorden", aldus de spits tegenover de camera's van het Spaanse AS.

Ook de aanwezige journalist Daniel Mohra kan de woorden van Weghorst beamen. Sergio Agüero, boezemvriend van Messi, liet zich op ietwat andere wijze uit over het incident. "Het was de nummer 19 (Weghorst, red.). Wij liepen gewoon de mixed zone in. Hij riep: 'Hey Messi, hey Messi.' Leo draaide zich om en keek hem aan. Daarna zei hij dat. Ik zei dat Weghorst zijn mond moest houden. Waarom ga je met hem praten? Je weet dat de spanningen hoog opliepen", zei Aguëro.

Op nieuwe beelden van het incident is te zien hoe Weghorst een flinke woordenwisseling voert met Lautaro Martinez, Lisandro Martínez en Agüero. De voormalig Ajacied probeert vervolgens de boel te sussen. Weghorst was ook tijdens de kwartfinale een nachtmerrie voor de Argentijnen. De ingevallen spits zorgde met twee doelpunten in de slotfase – waaronder een in minuut 101 – dat Nederland alsnog mocht verlengen. Uiteindelijk gingen Nederland en Weghorst alsnog ten onder na strafschoppen.