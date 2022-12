Feyenoord-talent maakt droomweek compleet met treffer in gewonnen oefenduel

Zaterdag, 10 december 2022 om 14:50 • Noel Korteweg • Laatste update: 15:05

Feyenoord heeft zijn eerste oefenwedstrijd van de voorbereiding op de tweede seizoenshelft vrij eenvoudig gewonnen. De ploeg van trainer Arne Slot was op een koud Varkenoord met 2-0 te sterk voor KV Oostende – de nummer veertien van de Belgische competitie – dankzij doelpunten van aanvoerder Orkun Kökçü en het Slowaakse talent Leo Sauer. Laatstgenoemde mocht afgelopen dinsdag één keer meetrainen met het eerste elftal, maar maakte zo’n goede indruk dat hij zich mocht blijven melden bij de A-selectie. Zaterdagmiddag maakte hij zijn droomweek compleet met zijn eerste doelpunt in het team van Slot.

De Rotterdammers begonnen het oefenduel uiteraard zonder de WK-gangers. Waar Sebastian Szymanski en Alireza Jahanbakhsh zich na de uitschakeling met respectievelijk Polen en Iran later mogen melden in Rotterdam, werd vrijdagavond duidelijk dat ook het toernooi van Justin Bijlow erop zit na de uitschakeling van Oranje. Timon Wellenreuther stond daarom in de eerste helft onder de lat. Marcus Pedersen was de vervanger van Gernot Trauner, waardoor Lutsharel Geertruida in het centrum van de defensie naast Dávid Hancko speelde. Trauner raakte vorige maand in de interland tegen Andorra licht geblesseerd aan zijn heup en kreeg daarom rust op Varkenoord.

De wedstrijd tegen Oostende begon al na vier minuten met een vroege strafschop. Kökçü stuurde na een combinatie met Javairô Dilrosun de diepgaande Patrik Wålemark weg, die vervolgens het overzicht behield en voorzette op Igor Paixão. De Braziliaanse buitenspeler maaide echter over de bal heen en werd daarna vrij ongelukkig aangetikt door Oostende-doelman Dillon Phillips. Paixão had zichtbaar last van die overtreding, maar zag Kökcü de penalty wel overtuigend benutten: 1-0. Wat volgde was een periode van veel balbezit, maar weinig mogelijkheden voor de Rotterdammers. Danilo kreeg aan het einde van het eerste bedrijf wel twee kansen, maar wist Phillips beide keren met een kopbal niet te passeren.

In de rust haalde Slot zijn volledige basiselftal naar de kant en bracht hij wissel- en jeugdspelers in. Zo maakten onder anderen Ofir Marciano, Jacob Rasmussen, Marcos López en Santiago Giménez hun opwachting. Mats Wieffer raakte kort na het begin van de tweede helft de paal, maar even daarna was jeugdspeler Sauer wél trefzeker. Het zestienjarige talent van Feyenoord mocht afgelopen week één keer meetrainen met het eerste elftal, maar maakte zo’n goede indruk dat Slot hem tijdens de voorbereiding op de tweede seizoenshelft vaker met de A-selectie gaat laten meetrainen. Zaterdag maakte hij zijn droomweek compleet met een knappe treffer in de verre hoek, die onderweg nog wel werd aangeraakt: 2-0. In de slotfase van de wedstrijd kwam Feyenoord er hier en daar nog dreigend uit, maar een derde treffer zou niet meer vallen.