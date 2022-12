Groot contrast bij Marokko: een 3 en een 10 na spektakelstuk tegen Portugal

Zaterdag, 10 december 2022 om 18:06 • Kevin van Buuren • Laatste update: 18:25

Marokko is erin geslaagd om ten koste van Portugal de halve finale van het WK te bereiken: 1-). In het programma Leeuwen bekijkt en bespreekt Voetbalzone samen met twee oud-voetballers de WK-wedstrijden van de Oranje Leeuwen en de Marokkaanse Leeuwen van de Atlas. Voor Marokko – Portugal nemen Ali Boussaboun en zaalvoetballer Mohamed Attaibi plaats in de analistenstoel naast presentator Justus Dingemanse. Zij delen hun rapportcijfers voor de individuele prestaties binnen het Marokkaanse elftal.

De Marokkanen wist er in de tweede helft aanvallend vaak niet uit te komen en moest zich vooral richten op het niet bezwijken onder de Portugese druk. Marokko leek de perfecte counter uit te spelen, maar de aanval strandde bij invaller Walid Cheddira. De spits miste controle om doorslaggevend vervolg te geven. Portugal zag Yassine Bounou continu in de weg staan. Hij ving een voorzet met buitenkant voet van Bruno Fernandes en verrichte een prachtige redding op een afstandsschot van João Félix. In de slotfase weerhield de keeper ook Cristiano Ronaldo van scoren. Vlak voor tijd was het verdediger Pepe die een vrije kopkans naast het doel mikte.

De analisten kunnen louter positief zijn over het optreden van de Leeuwen van de Atlas. Bousaboun kan zijn enthousiasme niet onderdrukken en deelt met name negens uit, keeper Bounou krijgt zelfs een 10. “Hij heeft weer niks fout gedaan. Ik ben klaar objectief zijn. Dit is een kwartfinale WK tegen Portugal!” Attaibi probeerde zich kritisch te uiten. “Hakimi krijgt een 7,5. Omdat hij aanvallend meer kan brengen, vind ik.”

De rapportcijfers van Mohamed Attaibi na Marokko - Portugal.

Op het middenveld krijgt Sofyan Amrabat een vanzelfsprekende voldoende, maar er was tegen Portugal één speler die boven de controleur uitstak. “Ounahi is vandaag de beste speler. Ongelooflijk. Hij loopt zo veel en durft continu een mannetje uit te spelen”, zegt Attaibi, die Ounahi een 8,5 geeft. Bousaboun was eveneens onder de indruk. “Ik ben kritisch op hem geweest, maar hij heeft zich helemaal herpakt.”

De rapportcijfers van Ali Boussaboun na Marokko - Portugal.

Marokko had moeite om zich aanvallend te onderscheiden. De gasten zagen opnieuw het harde werk van En-Nesyri beloond worden, ditmaal met een goal van de spits zelf. Hij krijgt een 9 van Boussaboun en een 7,5 van Attaibi. “Hij werkt altijd hard”, zegt Boussaboun. De spits werd in de 65e minuut vervangen, waarna Cheddira de spitspositie bekleedde. De invaller kon echter niet overtuigen en kreeg zelfs een rode kaart. “Hij kan helemaal niks”, zegt Attaibi. “Het ziet er ook niet uit, zijn motoriek. Hij heeft alles fout gedaan.” De spits kreeg dan ook van beide huisanalisten een 3, maar de positiviteit heerste. "Dit vind ik een knappere prestatie dan dat Frankrijk wereldkampioen werd", concludeert Boussaboun.