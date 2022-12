Nieuwe uitblinker bij Marokko: ‘Die kan een aardige transfer gaan maken'

Marokko gaat met een een 1-0 voorsprong tegen Portugal aan de thee. In het programma Leeuwen bekijkt en bespreekt Voetbalzone samen met twee oud-voetballers de WK-wedstrijden van de Oranje Leeuwen en de Marokkaanse Leeuwen van de Atlas. Voor Marokko – Portugal nemen Ali Boussaboun en zaalvoetballer Mohamed Attaibi plaats in de analistenstoel naast presentator Justus Dingemanse. Wat zijn hun bevindingen na de eerste helft?

De Marokkanen kunnen de tweede helft met vertrouwen tegemoet gaan. Portugal is vooralsnog niet in staat om uitgespeelde kansen te creëren. Lang was het gevaarlijkste moment een van richting veranderd schot van João Félix. Marokko wist doelman Diogo Costa niet serieus te testen, totdat Youssef En-Nesyri toesloeg. De spits torende bij een voorzet van Yahya Attiat-Allah boven keeper en verdediger uit en kopte binnen. In de slotfase schoot Bruno Fernandes nog spectaculair op de lat.

Boussaboun ziet Portugal moeizamer voetballen dan tegen Zwitserland. “Ze krijgen minder ruimte en weten eigenlijk niet zo goed wat ze met de bal aanmoeten.” Attaibi belicht een nieuwe uitblinker op het middenveld. “Azzedine Ounahi durft elke keer een man voorbij te dribbelen. Amrabat staat vaak in de schijnwerpers, maar hij is echt een stille motor van dit team. Die kan een aardige transfer gaan maken, hoor.” Ounahi speelt momenteel bij Angers in de Ligue 1.