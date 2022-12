‘Ik denk dat Antwerp een goede stap voor hem is, hij had al ruzie met Schreuder’

Zaterdag, 10 december 2022 om 14:37 • Tom Rofekamp • Laatste update: 16:17

Het beste is er wel vanaf bij Daley Blind, zo oordelen Jos Hooiveld en Ruben Schaken in het programma Leeuwen van Voetbalzone. De 32-jarige verdediger beging vrijdag een gruwelijke dekkingsfout bij de 0-1 van Argentinië, wat hem volgens de oud-profvoetballers op zijn leeftijd niet meer mag overkomen. "De kwetsbaarheden worden nu wel duidelijk, daar kunnen we niet meer omheen", zegt Schaken dan ook.

Nederland en Argentinië hielden elkaar tijdens de kwartfinale van het WK tot de 35ste minuut in balans. Toen kreeg Lionel Messi de bal in het as van het veld, en de vedette bediende de mee opgekomen Nahuel Molina met een splijtende steekpass voor de 0-1. Blind stond daarbij aan de buitenkant te dekken, wat ook Hooiveld niet ontging. "Blind knijpt te laat natuurlijk, dat is duidelijk."

De oud-verdediger van onder meer Southampton en FC Twente denkt dat de Ajacied sowieso niet in zijn kwaliteiten kon komen tegen la Albiceleste. "Tegen de Verenigde Staten komt hij in de ruimte, waar hij goed in is. Vandaag (vrijdag, red.) ook weer niet. Wat moet je daar nou van zeggen? We weten wat hij wel en niet kan, en verdedigend schiet hij gewoon tekort." Hooiveld had dan ook liever Tyrell Malacia op de linksbackpositie gezien: "Daar gaat veel meer energie van uit."

"

Ondanks zijn fout leeft Hooiveld mee met Blind. "Het is allemaal ook al wel gezegd, maar het is wel een beetje sneu voor hem. Hij krijgt alles over zich heen. Maar ook tegen Amerika sloot hij een keer te laat aan, en het is toch een meer ervaren speler, dus dat soort dingetjes moet hij wel goed doen. Hij moet het gevaar wel ruiken." Schaken deelt de mening van zijn collega-analist: "Dat je ouder wordt en de tegenstander is sneller, dan kun je doen wat je wilt, maar dan kun je het niet bijbenen. Maar juist het knijpen, het op tijd aansluiten, het herkennen van druk zetten: dat is Blinds. grootste kwaliteit. In deze wedstrijd heeft hij dat laten liggen."

Toch vindt Schaken dat Blind zijn plek in het Nederlands elftal verdient. Dat zag de zevenvoudig international toen hij zelf met hem samenspeelde bij Oranje. "Ik heb met hem gespeeld, Het is een fantastische voetballer. Maar hij komt op leeftijd, en de kwetsbaarheden worden nu wel duidelijk, daar kunnen we nu niet meer omheen, met alle respect", aldus Schaken.

Royal Antwerp

Donderdag meldde Belgisch medium Het Nieuwsblad dat Marc Overmars overweegt Blind in januari naar Royal Antwerp te halen. Hooiveld uit zich positief over de potentiële transfer. "Ik denk dat het een goede stap voor hem is. Hij heeft al een keer ruzie gehad met Schreuder. Als dat zich uitbreidt..." De huisanalist erkent dat Blind het de laatste maanden zwaar te verduren heeft gehad. "De kritiek is niet mals geweest. Dan moet je bedenken: het is ook een persoon. Ik denk dat het voor hemzelf wel lekker is om ergens anders heen te gaan. Even wat nieuws; uit die sleur van nu."