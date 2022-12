Invallers helpen PSV aan late oefenzege op koploper van Polen

Zaterdag, 10 december 2022 om 14:15 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 14:21

PSV heeft zaterdagmiddag een oefenduel winnend afgesloten. Tegen Raków Czestochowa, de huidig koploper van de Poolse Ekstraklasa, boekten de Eindhovenaren uiteindelijk een 4-2 zege.

PSV ving het besloten oefenduel op de Herdgang aan met Walter Benítez op doel, terwijl Jordan Teze, Armando Obispo, Jenson Seelt en Mauro Júnior de defensie vormden. Voor de Braziliaan betekende het zijn officieuze rentree in de basis. Op het middenveld had trainer Ruud van Nistelrooij een plek ingeruimd voor Simon Colyn, Joey Veerman en de debuterende Tim van den Heuvel. Tot slot vormden Noni Madueke, Fodé Fofana en Anwar El Ghazi de aanval.

De Eindhovenaren kwamen na ruim een half uur op achterstand door een treffer van Gustav Berggren, maar via Colyn en Madueke werd er vervolgens al snel orde op zaken gesteld: 2-1. Ivi López bracht de stand op slag van rust echter vanaf de strafschopstip toch weer in evenwicht. Dankzij de invallers Yorbe Vertessen en Sávio trok PSV in het tweede bedrijf alsnog aan het langste eind.

Voor de ploeg van Van Nistelrooij staat er volgende week zaterdag nog een oefenduel met Sassuolo op het programma op Marbella. Op 30 december oefent PSV ook nog tegen AC Milan, waarna de Eredivisie op 7 januari wordt hervat met een uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam.