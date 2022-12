Kwartfinale tussen Engeland en Frankrijk levert nieuwe recordinternational op

Zaterdag, 10 december 2022 om 18:40 • Wessel Antes • Laatste update: 18:41

Gareth Southgate en Didier Deschamps hebben beiden geen redenen kunnen bedenken om hun basiself te wijzigen, zo blijkt uit de opstellingen van Engeland en Frankrijk. De twee Europese grootmachten nemen het zaterdagavond om 20.00 uur (Nederlandse tijd) tegen elkaar op in de kwartfinale van het WK. De winnaar van dit duel gaat in de halve finale spelen tegen Marokko, dat zaterdagmiddag al met 1-0 won van Portugal. Hugo Lloris wordt met zijn 143ste interland de nieuwe recordinternational van les Bleus.

Engeland speelt net als tegen Senegal (3-0 winst) in een 4-3-3-formatie. Jordan Pickford keept tegen Frankrijk zijn vijftigste interland voor the Three Lions. Kyle Walker is de rechtsback van dienst, terwijl Luke Shaw de linkerflank moet verdedigen. John Stones en Harry Maguire krijgen centraal achterin de taak om Olivier Giroud van het scoren af te houden. Het Engelse middenveld wordt gevormd door Declan Rice, Jordan Henderson en Jude Bellingham.

Voorin moeten Bukayo Saka en Phil Foden vanaf de flanken voor gevaar zorgen. Harry Kane is opnieuw de aanvalsleider in het elftal van Southgate. Pas in de achtste finale tegen Senegal maakte de spits van Tottenham Hotspur zijn eerste doelpunt van dit toernooi. Daarvoor fungeerde Kane al wel drie keer als aangever. Met name Bellingham en Foden oogsten dit toernooi tot dusver veel lof voor hun prestaties.

Bij de Fransen gaat het maar over één man: Kylian Mbappé. De 23-jarige superster was in de eerste vier wedstrijden reeds goed voor vijf doelpunten en twee assists. Tegen Engeland kiest Deschamps in zijn 4-2-3-1-formatie wederom voor zeven verdedigend ingestelde spelers. Naast Mbappé moeten Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann en Giroud aanvallend voor het gevaar zorgen.

Adrien Rabiot en Aurélien Tchouaméni zijn de verdedigende middenvelders. Jules Koundé, Dayot Upamecano, Raphael Varane en Theo Hernández vormen de defensie. Lloris staat in het Al Bayt Stadion voor de 143ste keer onder de lat bij Frankrijk, waardoor hij Lilian Thuram officieel aflost als recordinternational van les Bleus. De wedstrijd in het Al Bayt Stadion is live te volgen via NPO 1

Opstelling England: Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Henderson, Bellingham; Saka, Kane, Foden.

Opstelling Frankrijk: Lloris; Koundé, Upamecano, Varane, T. Hernández; Tchouaméni, Rabiot; Dembélé, Griezmann, Mbappé; Giroud.