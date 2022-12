Neuer breekt been tijdens skiën en moet streep zetten door seizoensrestant

Zaterdag, 10 december 2022

Manuel Neuer komt dit seizoen niet meer in actie. De doelman van Bayern München heeft tijdens het skiën zijn onderbeen gebroken en ligt voor langere tijd uit de roulatie, zo laat hij weten via Instagram. Neuer is inmiddels geopereerd en spreekt van een 'succesvolle operatie'. Het is niet bekend hoelang de doelman van de Duitse nationale ploeg exact uitgeschakeld is.

Neuer brengt het nieuws via zijn eigen Instagram-account. "Wat kan ik hierover zeggen... Het jaar had absoluut beter kunnen eindigen", aldus Neuer. "Terwijl ik mijn gedachten probeerde te verzetten door te gaan skiën, heb ik een beenbreuk opgelopen. De operatie is goed verlopen. Veel dank aan de artsen! Maar het doet pijn om te beseffen dat het huidige seizoen voorbij is voor mij."

De blessure komt voor Neuer in een toch al vervelende periode. Vorige week werd de sluitpost met de Duitse nationale ploeg uitgeschakeld op het WK. Die Mannschaft eindigde teleurstellend als derde in een poule met Spanje, Japan en Costa Rica. Van de Japanners werd verloren, tegen Spanje werd een punt behaald. BILD verweet het desastreus verlopen WK aan de hoeveelheid Bayern-spelers in de selectie. Bondscoach Hansi Flick zou hen meermaals de voorkeur hebben gegeven en daardoor niet de hele groep achter zich hebben gekregen.

Ook bij Bayern is Neuer sinds jaar en dag de onbetwiste nummer één. De keeper doorliep de jeugdopleiding van Schalke 04, maar maakte in 2011 de overstap naar der Rekordmeister. Sindsdien kwam hij tot 488 officiële wedstrijden, waarin hij 384 treffers incasseerde en 233 keer de nul hield. Neuer wist met Bayern onder meer al tien keer de landstitel te veroveren en twee keer de Champions League. Zijn contract loopt nog tot medio 2024.