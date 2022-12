Argentijnse held Martínez op ramkoers: ‘Ik heb jullie twee keer geneukt!’

Zaterdag, 10 december 2022 om 12:16 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:23

Emiliano Martínez heeft na de overwinning van Argentinië op Oranje zijn gram gehaald. Volgens de dertigjarige doelman, die in de beslissende strafschoppenserie twee penalty’s stopte, werkten eerdere uitspraken van bondscoach Louis van Gaal als ‘dynamiet’. Martínez heeft geen goed woord over voor Van Gaal, terwijl scheidsrechter Antonio Mateu Lahoz het eveneens moet ontgelden.

Martínez werd uiteindelijk de grote held aan Argentijnse zijde. Door strafschoppen van Virgil van Dijk en Steven Berghuis te stoppen, bereikte la Albiceleste vrijdagavond ten koste van Oranje de halve finale van het WK in Qatar. “Het was een lastige wedstrijd”, zei Martínez in een interview met beIN Sports. 'Ik vond dat wij de wedstrijd goed controleerden.” De doelman had flinke kritiek op het optreden van Lahoz en betichtte de arbiter ervan partijdig te zijn. “De scheidsrechter gaf zomaar tien minuten blessuretijd. Hij gaf meerdere keren een vrije trap buiten het strafschopgebied aan Nederland. Alsof hij wilde dat zij zouden scoren. Hopelijk hebben we deze scheidsrechter niet meer, want hij is nutteloos."

De doelman haalde vervolgens zijn gram tegenover Van Gaal, die zijn spelers in aanloop naar het WK handvatten mee had gegeven bij een eventuele strafschoppenserie. De bondscoach sprak over het verhogen van ‘een klein plusje’. "Ik hoorde Van Gaal zeggen: 'We hebben een voordeel bij penalty's, als we naar penalty's gaan, winnen we’”, zei Martínez. “Ik denk dat hij zijn mond moet houden.”

De sluitpost besloot de uitspraken van Van Gaal ook op te slaan op zijn telefoon. “Ze riepen veel onzin voor de wedstrijd. Ik heb geleerd dat je in het voetbal moet spreken op het veld. Ik haalde veel energie uit hun uitspraken voor de wedstrijd. Daar werd ik sterker van en dat heb ik ze ook verteld. Ik maakte een screenshot van de uitspraken op m'n telefoon. Ik liet het zien aan Martin Tocalli (de keeperstrainer van Argentinië, red.) en aan mijn psycholoog. Ik zei dat het werkte als dynamiet. Ik wilde ze de mond snoeren.”

Net als Nicolás Otamendi, liet ook Martínez zich na afloop gaan richting Oranje-internationals. Hij liep richting de dug-out van het Nederlands elftal en schreeuwde: "Ik heb jullie twee keer geneukt!”, waarmee hij refereerde aan de twee gestopte strafschoppen van Virgil van Dijk en Steven Berghuis.