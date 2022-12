Valentijn Driessen vond Lahoz goed fluiten: ‘Eén slechte beslissing’

Zaterdag, 10 december 2022 om 11:33 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:36

Daags na de verloren kwartfinale van het Nederlands elftal tegen Argentinië moet scheidsrechter Antonio Mateu Lahoz het ontgelden. De Spaanse arbiter gaf liefst zestien gele kaarten. Denzel Dumfries zag na het laatste fluitsignaal zijn tweede gele kaart en verscheen met rood op het wedstrijdformulier. Valentijn Driessen is van mening dat Lohoz niet slecht heeft gefloten en verwijt de arbiter slechts één verkeerde beslissing.

"De scheidsrechter is totaal niet van invloed geweest op de eindscore", begint Driessen in de podcast Kick-off van De Telegraaf. "Bergwijn? Die kaart was gewoon terecht. Hij liep dwars het veld in. Die zat op de bank en ging zich bemoeien met een opstootje vijftig meter verderop. Hij deelde zoveel gele kaarten uit omdat het nodig was. Er was heel veel onderlinge frustratie en irritatie. Dan ga je geel geven. We gaan toch niet zeggen dat het aan de scheidsrechter heeft gelegen? Ja, ik vond hem goed fluiten."

De handsbal van Lionel Messi, die door Lahoz niet beoordeeld werd met een gele kaart, vond Driessen 'de enige verkeerde beslissing'. "Hij heeft Timber gered, die blokkeerde Messi. Hij wilde het liefst met elf tegen elf eindigen. Dat is hem gelukt, totdat iedereen in de catacomben was en Dumfries, die heel slecht speelde, rood kreeg." Dumfries raakte na de penaltyreeks betrokken bij een opstootje. Tijdens de penalty's kreeg hij het al verschillende keren aan de stok met spelers van Argentinië.

Dutch fans are not happy this handball by Lionel Messi wasn’t called or reviewed earlier in the Argentina-Netherlands quarterfinal match ?? pic.twitter.com/OzaJcwnQMi — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) December 9, 2022

Mike Verweij is van mening dat Leandro Paredes een rode kaart had moeten krijgen. De middenvelder van Juventus vloerde in de slotfase eerst Nathan Aké en schoot vervolgens de bal met een rotgang in de dug-out van Oranje. "Hij had geel moeten krijgen voor de overtreding en voor het wegschieten van de bal. Ik denk wel dat de wereld dan te klein was geweest, ook omdat hij Timber gespaard had. Messi werd natuurlijk wel opzichtig gespaard bij die handsbal. Dan denk ik, kom op man!"