Oranje-internationals begrijpen niets van Lahoz: ‘Was gewoon schandalig'

Zaterdag, 10 december 2022 om 11:24 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:40

De Oranje-internationals zijn niet te spreken over het optreden van scheidsrechter Antonio Mateu Lahoz tijdens de verloren kwartfinale tegen Argentinië. De Spaanse arbiter deelde tijdens het WK-duel maar liefst negentien kaarten uit en leek de grip op de wedstrijd meerdere malen te verliezen.

Oranje sleepte er dankzij twee late treffers van Wout Weghorst nog een verlenging uit tegen Argentinië, maar verloor uiteindelijk na strafschoppen met 3-4. Bij Frenkie de Jong overheerste na afloop vooral teleurstelling, al was de middenvelder ook niet te spreken over de scheidsrechter. “Vanaf het moment dat de reguliere speeltijd voorbij was, gingen ze naar hem toe’’, zei De Jong tegenover het Algemeen Dagblad. “Vanaf dat moment heeft hij alleen maar voor Argentinië gefloten. Het was gewoon echt schandalig.’’

Dutch fans are not happy this handball by Lionel Messi wasn’t called or reviewed earlier in the Argentina-Netherlands quarterfinal match ?? pic.twitter.com/OzaJcwnQMi — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) December 9, 2022

De Jong kent Lahoz als scheidsrechter in LaLiga. “Het is een aardige gast, een goede scheidsrechter. Maar hier was hij niet voor rede vatbaar. Ik denk dat hij de weg kwijtraakte in de verlenging. Het zou best kunnen dat de grootsheid van Lionel Messi daar invloed op heeft gehad. Het is niet de schuld van de scheidsrechter, maar het heeft wel invloed gehad op de wedstrijd.” Marten de Roon begreep eveneens weinig van de acties van Lahoz. “Hij was aan het smijten met kaarten, ik heb nog nooit zoiets gezien”, zo werd de middenvelder geciteerd door Voetbal International.

Het optreden van Lahoz kon ook Jurriën Timber niet bekoren. De verdediger kreeg als eerste speler van Oranje voor rust een gele kaart. “Ik had het gevoel dat wij alle vijftien de gele kaarten hebben gekregen', zei Timber geïrriteerd na afloop. In totaal trok Lahoz maar liefst achttien gele kaarten, hetgeen een nieuw WK-record is. Opvallend genoeg was Denzel Dumfries de enige speler die rood kreeg. De rechtsback kreeg zijn tweede gele kaart, en dus rood, na de strafschoppenreeks. De camera's hadden het moment niet waargenomen, maar het wedstrijdformulier vertelt toch echt dat Nederland met tien man eindigde.

Vlam in de pan. Paredes met een overtreding en die jaagt dan de bal de Nederlandse bank in #NEDARG #WK2022https://t.co/4OjQG5ftHx pic.twitter.com/FrPjc2xzDA — NOS Sport (@NOSsport) December 9, 2022

Lionel Messi

Messi mocht van geluk spreken dat hij tijdens de kwartfinale tegen Oranje niet met rood van het veld gestuurd werd. De steraanvaller van Argentinië maakte in de 54ste minuut opzettelijk hands, maar werd daarvoor niet bestraft door Lahoz, die Messi vlak voor de 2-2 van Wout Weghorst diep in de blessuretijd van de tweede helft alsnog een gele kaart gaf. De aanvoerder van Argentinië uitte na afloop ook stevige kritiek op de Spaanse arbiter. “Er was veel boosheid, maar ik wil het eigenlijk niet over de scheidsrechter hebben", aldus Messi. “Je kunt als speler niet eerlijk zijn of zeggen wat je denkt, want dan krijg je een paar wedstrijden schorsing. Maar de FIFA moet hier naar kijken. Je kunt geen scheidsrechter op zo’n belangrijke wedstrijd zetten als hij het niet aan kan. We vreesden hier al voor, omdat we weten hoe hij wedstrijden leidt.”