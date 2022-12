Hooiveld raadt stap af: ‘Zijn banksaldo is al hoger dan zijn rekeningnummer’

Zaterdag, 10 december 2022 om 10:57 • Wessel Antes • Laatste update: 11:08

Jos Hooiveld en Ruben Schaken vinden dat Cristiano Ronaldo niet bij Al-Nassr moet gaan spelen. Dat zeggen de ex-profs te gast in het programma Leeuwen van Voetbalzone. De 37-jarige Portugees wordt de afgelopen weken hevig gelinkt aan een lucratieve overstap naar het Midden-Oosten, maar dat wordt hem door de gelegenheidsanalisten afgeraden. “Voor het geld hoeft dat niet meer”, aldus Schaken.

Schaken vindt dat Ronaldo niet in Saudi-Arabië moet gaan spelen. “Ik zou dat niet doen nee. Ik denk dat hij het niet meer nodig heeft, volgens mij kan hij zijn geld nu al niet eens opmaken”, aldus de zevenvoudig international van Oranje, die wordt onderbroken door Hooiveld. “Zijn saldo is al hoger dan zijn rekeningnummer!” Ronaldo zou volgens de geruchten een contract voor 2,5 jaar kunnen tekenen bij Al-Nassr, tegen een jaarsalaris van om en nabij de tweehonderd miljoen euro.

Schaken maakt zijn betoog overigens nog af. “Ik snap dat hij nog steeds wil voetballen en hij zal het ongetwijfeld ook wel doen, maar voor het geld hoeft dat niet meer.” De voormalig Feyenoorder zou er eerder voor kiezen om te stoppen. “Als je zo lang goed bent geweest in de top, is het misschien ook goed om op je hoogtepunt te stoppen. Gewoon even genieten van andere dingen. Dat is wel een keuze die hij zelf moet gaan maken.” Schaken zelf speelde in de nadagen van zijn carrière tijdelijk voor FK Inter Baku in Azerbaijan.

Hooiveld vindt het niet gek dat Ronaldo het in de nadagen van zijn carrière minder laat zien. “Dat is toch eigenlijk bij alles en iedereen zo? Behalve als hij nu het WK zou winnen en ineens weer gaat scoren. Het is toch gewoon hoe het bij iedereen in voetbal gaat? Je hebt een top en daar glijd je op een gegeven moment vanaf. Dan moet je beslissen hoe ver je wil afglijden, voordat je de stekker eruit trekt.” Het is overigens nog maar de vraag of Ronaldo überhaupt op een lucratief avontuur in het Midden-Oosten zit te wachten. Tegenover de Portugese nieuwszender SIC Notícias zei de Portugese superster woensdag nog dat de geruchten over een akkoord niet waar zijn.