Bondscoach Scaloni onthult reden voor boosheid Messi richting Van Gaal

Zaterdag, 10 december 2022 om 10:21 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 10:59

Lionel Scaloni is trots op het feit dat Argentinië de halve finale van het WK heeft bereikt. De 44-jarige bondscoach prees de veerkracht van zijn ploeg en had ook lovende woorden over voor Messi, die na het laatste fluitsignaal uithaalde naar Louis van Gaal. "Hij liet zien wie de beste aller tijden is", aldus Scaloni.

Messi nam Argentinië tijdens de kwartfinale tegen Oranje andermaal bij de hand. De steraanvaller was verantwoordelijk voor de assist bij de 0-1 van Nahuel Molina en verdubbelde vervolgens de marge vanaf de strafschopstip. Dankzij twee late treffers van Wout Weghorst sleepte Nederland er echter nog een verlenging en strafschoppenserie uit. “We hebben een bepaalde spirit waardoor we elk moment kunnen overwinning”, zei Scaloni na de gewonnen kraker. “Naar mijn mening verdienden we het niet om de wedstrijd pas na penalty’s te winnen, maar toch bleef de ploeg koel. Het is essentieel om nooit op te geven.”

“De laatste twaalf minuten waren echt lastig”, vervolgde Scaloni. “Het pakte niet goed uit voor ons, want Oranje maakte gelijk. Deze ploeg weet echter altijd wat het moet doen. In de laatste minuten gooiden ze veel lange ballen voor ons doel. Maar in de verlenging namen ze genoegen met die 2-2. We wisten ook dat we voetballend weer de overhand zouden krijgen en we kregen ook kansen om alsnog te winnen. Dat lukte niet, maar uiteindelijk deden we het toch. Na het laatste fluitsignaal vertelden we de spelers dat deze wedstrijd van ons was.”

Scaloni ging ook nog in op een uithaal van Messi richting Van Gaal. De aanvoerder van la Albiceleste beende na afloop van het duel met Nederland naar de bondscoach van Oranje en maakte een ‘babbelgebaar’. "Ik denk dat Leo zich een beetje geraakt voelde door de woorden van Van Gaal”, aldus Scaloni. “Hij zei dat we met een man minder zouden spelen zonder bal, maar volgens mij was dat niet het geval. Messi liet zien wie de beste aller tijden is."

Voor de camera werd Messi zelf ook al gevraagd naar het voorval. “Van Gaal zegt dat hij goed voetbal speelt, maar hij brengt alleen lange spelers in en slaat het middenveld over”, reageerde Messi tegenover de FIFA. Ook doelman Emiliano Martínez richtte zich in gesprek met beIN Sports tot Van Gaal. “Hij zei dat ze in het voordeel zouden zijn als het op penalty’s aankwam, maar hij moet zijn mond houden.”