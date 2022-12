Kees Kwakman: ‘Hij viel echt héél erg slecht in, kwam overal te laat’

Zaterdag, 10 december 2022 om 10:21 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:24

Kees Kwakman is niet onder de indruk geraakt van de invalbeurt van Luuk de Jong tegen Argentinië. De spits van PSV werd in het kwartfinaleduel na een uur spelen binnen de lijnen gebracht door bondscoach Louis van Gaal, maar wist geen vuist te maken. Zijn collega-spits Wout Weghorst deed dat wel. De uit Borne afkomstige aanvaller was twee keer trefzeker en schoot Oranje daarmee hoogstpersoonlijk de verlenging in.

Kwakman had een slecht voorgevoel toen strafschoppen de beslissing moesten brengen. "Je voelt het al aankomen", vertelt de analist bij WK Praat. "Ik denk niet dat ik de enige was... Je vroeg je vooral af wat er na die honderd minuten ging gebeuren. Zou Nederland op dezelfde voet doorgaan of pakten ze het op zoals ze het de negentig minuten daarvoor deden. Ik denk dat als je eruit was gegaan met het opportunistische spel, het chagrijn een stuk minder was geweest. Je zag wat ermee bewerkstelligd werd. De Argentijnen lagen voor pampus."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Volgens Kwakman kwam Oranje in de verlenging weer heel ver van de goal te spelen. "Dan creëer je niks in de verlenging. Weghorst viel trouwens fantastisch in. Hij won alle kopduels, balletjes die ertussen vielen waren voor hem", aldus Kwakman. "Luuk de Jong viel héél erg slecht in. Die kwam overal net te laat. Maar die brengt natuurlijk wel iets teweeg bij de tegenstander. Het was vooral jammer dat Weghorst niet meer gebruikt werd in het laatste half uur."

Ook Marciano Vink vindt het jammer dat Oranje de wedstrijd uit handen gaf. "Je had hem echt in de volle greep. Als je dat gezicht van Weghorst zag... Hij kwam uiteindelijk als een soort nummer 10 te spelen, dan mis je echt snelheid in de omschakeling. Dat is zonde, want de tactiek paste niet meer bij het tweespitsensysteem. Argentinië kreeg in de verlenging de beste kansen. Voor en na de wissel van Luuk de Jong was het een wereld van verschil. Het laatste kwartier was plan B, C, D, E en F bij elkaar. Ga dan gewoon zo door!"