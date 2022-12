Mokerslag voor Marokko: Mazraoui en Aguerd ontbreken tegen Portugal

Zaterdag, 10 december 2022 om 14:53 • Wessel Antes • Laatste update: 15:16

Marokko hoeft in de kwartfinale van het WK tegen Portugal geen rekening te houden met Cristiano Ronaldo als basisspeler, zo blijkt uit de opstellingen die zojuist bekend zijn gemaakt. De 37-jarige superster moet weer genoegen nemen met een plek op de bank. Walid Regragui kan op zijn beurt niet beschikken over Nayef Aguerd en Noussair Mazraoui, die niet ongeschonden uit de achtste finale tegen Spanje kwamen. Zij worden vervangen door Jawad El Yamiq en Yahia Attiat-Allah. Ook bij a Seleção kiest Fernando Santos voor een wijziging: Ruben Neves speelt in plaats van William Carvalho.

Yassine Bounou staat opnieuw onder de lat bij Marokko. El Yamiq en Romain Saïss staan voor hem gepositioneerd. Achraf Hakimi is de rechtsback van dienst, terwijl Attiat-Allah het anaf de linkerkant moet laten zien. Op het middenveld kiest Regragui voor Selim Amallah, waardoor Abdelhamid Sabiri andermaal bankzitter is.

Naast Amallah staat Sofyan Amrabat, terwijl Azzedine Ounahi het middenveld completeert. Voormalig Ajacied Hakim Ziyech speelt weer hangend vanaf rechts. Youssef En-Nesyri is de aanvalsleider en wordt vanaf links ondersteund door Sofiane Boufal. Zakaria Aboukhlal zit wederom op de bank. Tijdens de 0-2 zege op België was de Rotterdammer in blessuretijd verantwoordelijk voor het laatste doelpunt.

Bij Portugal kiest Santos voor Neves, waardoor Real Betis-middenvelder Carvalho op de bank zit. Gonçalo Ramos, die tegen Zwitserland (6-1 winst) drie keer trefzeker was, mag het weer vanaf het eerste fluitsignaal laten zien. Ronaldo zit daardoor op de bank. De winnaar van deze kwartfinale speelt in de halve finale tegen Engeland of Frankrijk, die het zaterdagavond om 20.00 uur in een absolute kraker tegen elkaar opnemen. De wedstrijd tussen Marokko en Portugal begint om 16.00 uur en is live te volgen op NPO 1.

Opstelling Marokko: Bounou; Hakimi, Aguerd, El Yamiq, Attiat-Allah; Amrabat, Amallah, Ounahi; Ziyech, En-Nesyri, Boufal

Opstelling Portugal: Costa; Dalot, Pepe, Dias, Guerreiro; Neves, Otavio, B. Silva; Fernandes, Ramos, Félix