Buitenlandse media kritisch: ‘Met dit voetbal krijg je nooit een kans'

Zaterdag, 10 december 2022 om 09:32 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 09:36

De uitschakeling van Oranje op het WK in Qatar is ook in het buitenland niet onopgemerkt gebleven. De media schrijven volop over de verloren strafschoppenserie tegen Argentinië (3-4) in de kwartfinale van het mondiale eindtoernooi. Er is lof voor Lionel Messi, maar ook veel kritiek op het vertoonde spel van Oranje.

“De show van Van Gaal eindigt in de kwartfinales zonder confetti”, schrijft Sporza. “Het spel onder dirigent Frenkie de Jong: te braaf. De jongens tikten het leer heen en weer zoals de Nederlandse school dat voorschrijft, maar bereikten er niets mee.” Net als in 2014, delfde Oranje vrijdagavond in de knock-outfase van een WK het onderspit tegen Argentinië na strafschoppen. “Weer penaltytrauma voor Oranje”, kopt Het Nieuwsblad dan ook. “Het leek erop dat Nederland te laat wakker was geworden. Pas tien minuten voor tijd kreeg Oranje plots de grinta die het de hele wedstrijd had gemist.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het Franse L’Équipe ziet Lionel Messi en Emiliano Martínez als de grote uitblinkers aan Argentijnse zijde. Messi speelde een hoofdrol bij de 1-0 met een ragfijne steekpass op Nahuel Molina en verdubbelde in het tweede bedrijf de marge vanaf de strafschopstip. In de penaltyserie werd Martinez de andere held door strafschoppen van Virgil van Dijk en Steven Berghuis te stoppen. Le Parisien spreekt over een ‘klassieker op het WK 2022’ en heeft ook oog voor het gebrek aan fair play. In de verhitte kwartfinale vielen maar liefst negentien gele kaarten.

Het Duitse voetbaltijdschrift Kicker roemt vooral Messi en dat deed Alan Shearer eveneens als analist bij de BBC. “Het is geen goed team, maar ze hebben een genie voorin.” Mede-analist Martin Keown genoot vooral van de laatste minuten van de reguliere speeltijd. “Het was typerend voor dit WK. Je kon tot het einde niet zeggen wie er zou winnen. Op veel manieren viel het erg tegen, maar het had drama en een paar prachtige passes, vooral die van Lionel Messi en Teun Koopmeiners.”

Toch was er ook de nodige kritiek op het spel van Oranje, onder meer van de Portugese sportkrant A Bola. “In het eerste deel van de wedstrijd gebeurde niet veel. Nederland was meer bezig met het voorkomen van een goal dan deelnemen aan het spel. Pas na de 0-2 begon Nederland te voetballen en ze hadden ironisch genoeg succes toen ze in een ander systeem gingen spelen.” De krant genoot wel van de late 2-2 van Oranje. “Een ongelooflijke goal uit het laboratorium. Koopmeiners speelt een vrije trap tussendoor naar Weghorst die de bal binnenschiet.”

Het voetbal van Oranje kon ook La Gazzetta dello Sport niet bekoren. “Laten we eerlijk zijn: dit was geen manifest voor oogstrelend voetbal. Nederland had meer balbezit, maar het probleem voor het team van Van Gaal was de langzame balcirculatie. Met dat spel krijg je nooit een kans om er doorheen te komen.” In de Argentijnse dagbladen Clarín en La Nación wordt tot slot vooral stilgestaan bij de confrontatie tussen Lionel Messi en Wout Weghorst. ““Naar wie kijk je? Wat kijk je? Loop door, idioot!”, riep Messi tijdens een interview met TyC Sports naar de aanvaller van Oranje.